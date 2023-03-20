Ученые определили, какая специя улучшает память и работу мозга: исследование

Ученые проанализировали сотни отчетов по предыдущим исследованиям и определили, какая специя способна оказывать положительное влияние на работу мозга, улучшать память и процесс обучения.

Как корица влияет на организм

Ранее ученые уже доказали, что корица обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Специя может даже помочь повысить функцию иммунной системы.

Новое исследование показывает, что употребление продуктов с корицей может помочь улучшить память и склонность к обучению, а также может снизить некоторые симптомы тревоги.

Как проводили исследования

Команда исследователей из Университета медицинских наук Бирджанда определила, что корица может помочь уменьшить или предотвратить потерю памяти и улучшить процесс обучения.

Ученые приняли во внимание 40 исследований, изучавших влияние корицы на память и обучение. Большинство из них показали положительное влияние употребления корицы на эти процессы.

Ученые также пришли к выводу, что корица повышает жизнеспособность клеток, одновременно уменьшая агрегацию тау и бета-амилоида, связанную с болезнью Альцгеймера.

Два клинических исследования были сосредоточены на потреблении корицы молодыми людьми и людьми с преддиабетом в возрасте до 60 лет. Молодежь должна была жевать палочки-жвачки с корицей, другая группа - потребляли белый хлеб, приправленный 2 г корицы.

Молодые люди, жевавшие жвачку с корицей, сообщили об улучшении когнитивных функций и памяти, а также об уменьшении симптомов тревоги. Однако участники с преддиабетом претерпели незначительные изменения в когнитивных функциях после употребления хлеба с корицей.

Также ученые определили, что корица и биоактивные соединения могут влиять на работу мозга и поведенческие особенности.

Впрочем, одно исследование показало положительный эффект на когнитивные функции, а другое сообщило об отсутствии изменений. Поэтому ученые подчеркивают, что требуются дополнительные исследования.