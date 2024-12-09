Эти герои и сюжеты не надоедают. 5 культовых сериалов, к просмотру которых хочется возвращаться

Если вы относитесь к числу тех, кто обожает просматривать одно и то же кино и снова возвращаться к любимым героям, наша подборка может быть для вас полезной.

РБК-Украина (проект Styler) напоминает о культовых сериалах, которые не надоедают, а наоборот, каждый раз дарят приятные эмоции.

"Друзья"

Этот один из самых популярных в мире ситкомов не требует дополнительного объяснения, ведь сериал имеет свой уникальный стиль и стал для многих культовым. История о шести друзьях, их приключениях и отношениях до сих пор нравится поклонникам, а сюжет всегда наполнен юмором, теплом и трогательными моментами.

"Как я встретил вашу маму"

Этот сериал похож на "Друзей", но имеет свои отличия. В центре сюжета - история Теда, который рассказывает своим детям, как он встретил их маму. Это все переплетается с веселыми и смешными моментами его жизни и жизни его близких.

"Теория большого взрыва"

А здесь речь идет о ученых, неожиданной любви, а также не обошлось без шуток о науке и гик-культуре, о чем можно понять из самого названия сериала. Такой выбор идеален для тех, кто любит качественный интеллектуальный юмор.

"Офис"

В этом сериале зрители знакомятся с невероятно харизматичными персонажами, которые попадают в абсурдные ситуации и ищут неожиданные решения своих проблем. Данный сериал влюбляет в себя из первой серии.

"Бруклин 9-9"

Это еще один динамичный и веселый сериал, и здесь рассказывается о полицейском участке. Каждый персонаж обладает уникальным набором историй и является настоящим источником юмора. Джейк Перельта и его команда дарят зрителю незабываемые эмоции, к которым хочется возвращаться снова и снова.