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Ці герої та сюжети не набридають. 5 культових серіалів, до перегляду яких хочеться повертатися

Понеділок 09 грудня 2024 19:46
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Ці герої та сюжети не набридають. 5 культових серіалів, до перегляду яких хочеться повертатися Серіали, які стали культовими (фото: Кінорум)
Автор: Любов Блажко

Якщо ви належите до числа тих, хто обожнює передивлятися одне і те ж кіно та знову повертатися до улюблених героїв, наша добірка може бути для вас корисною.

РБК-Україна (проєкт Styler) нагадує про культові серіали, які не набридають, а навпаки, щоразу дарують приємні емоції.

"Друзі"

Цей один із найпопулярніших у світі ситкомів не потребує додаткового пояснення, адже серіал має власний унікальний стиль і став для багатьох культовим. Історія про шістьох друзів, їхні пригоди і стосунки досі подобається шанувальникам, а сюжет завжди сповнений гумором, теплом і зворушливими моментами.

"Як я зустрів вашу маму"

Цей серіал подібний до "Друзів", але має свої відмінності. В центрі сюжету - історія Теда, який розповідає своїм дітям, як він зустрів їхню матір. Це все переплітається з веселими і кумедними моментами його життя та життя його близьких.

"Теорія великого вибуху"

А тут йдеться про науковців, несподіване кохання, а також не обійшлося без жартів про науку та гік-культуру, про що можна зрозуміти з самої назви серіалу. Такий вибір ідеальний для тих, хто любить якісний інтелектуальний гумор.

"Офіс"

У цьому серіалі глядачі знайомляться з неймовірно харизматичними персонажами, які втрапляють в абсурдні ситуації та шукають несподівані рішення своїх проблем. Даний серіал закохує у себе з першої серії.

"Бруклін 9-9"

Це ще один динамічний і веселий серіал, і тут розповідається про поліцейський відділок. Кожен персонаж має унікальний набір історій і є справжнім джерелом гумору. Джейк Перельта та його команда дарують глядачеві незабутні емоції, до яких хочеться повертатися знову і знову.

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