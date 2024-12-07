Яркие фильмы 2024 года, которые вы могли пропустить. Они удивляют персонажами и сюжетами

Эти фильмы вышли в 2024 году, и они отличились качественной режиссурой, сильными актерскими работами, а также неожиданными поворотами сюжетов. А потому эти кинопроекты - точно в списке достойных внимания.

"Гладиатор 2"

Это продолжение легендарного фильма Ридли Скотта. События происходят спустя 25 лет, и здесь сюжет сосредоточен на истории Луция, племянника императора Коммода. Эпическая драма, где главную роль сыграл Пол Мескаль, не оставит равнодушными поклонников первой части и ярых киноманов в целом.

"Дюна: Часть вторая"

Это продолжение эпической саги по роману Фрэнка Герберта, где идет борьба на планете Арракис. Лента поразила зрителей сильным актерским составом, а также изрядными визуальными эффектами, поэтому получила множество одобрительных отзывов.

"Мария"

Биографический фильм, посвященный истории оперной певицы Марии Каллас. Блестящую главную роль исполнила Анджелина Джоли, и эта атмосферная история, режиссером которой выступил Пабло Ларраин, позволяет зрителям подробно познакомиться с внутренним миром артистки.

"Настоящая боль"

Кино, объединяющее в себе комедию и трагедию. Американо-польский фильм рассказывает о Дэвиде, который живет в Нью-Йорке и работает в сфере рекламы, а также о его брате Бенджи, который в 40 лет так и не смог найти себя. После смерти бабушки братья отправляются в путешествие по самым трагическим польским местам Второй мировой войны.

"Каскадер" (The Fall Guy)

Это американский боевик от Дэвида Литча, снятый по сценарию Дрю Пирса. Адаптация одноименного сериала 1980 года рассказывает о каскадере, который возвращается к работе в Голливуде.