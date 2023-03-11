Эти фразы сделают вас врагами для ваших детей: запомните и избегайте!

Отношения ребенка с родителями - это фундамент и залог его нормальной взрослой жизни. Ребёнок воспринимает маму с папой своей опорой, поддержкой и единственными людьми в жизни, особенно в маленьком возрасте. Поэтому важно выстроить правильную связь между вами, которая не создаст травм и враждебного отношения.

Из-за каких фраз ваш ребенок может начать считать вас врагом - читайте ниже в материале Styler.

Иди и не мешай

Чем чаще малыш слышит эти слова, тем больше он начинает думать, что действительно не интересен взрослым. Впоследствии у него выработается иммунитет к этим словам, однако на подсознательном уровне он никогда не забудет это чувство.

Конечно, бывают ситуации, когда ребенок действительно мешает. Однако нужно объяснить это в более лаконичной форме.

Успокойся прямо сейчас, это мелочь

В разном возрасте нас беспокоят разные вещи. То, что для вас мелочь, для ребенка могло иметь большое значение. Не приуменьшайте этого. Дайте ему прожить те эмоции, которые он испытывает.

Иначе ребенок не будет делиться с вами своими чувствами, зная, что вы просто отмахнетесь от него.

Дай я сделаю

Родители - это проводники ребенка во взрослый мир. Они дают ей первые базовые знания о жизни. Если у ребенка что-нибудь не получается, проявите терпение и выдержку. Дайте ему попробовать, совершить собственные ошибки и в конце концов научиться.

Не забывайте, что когда-нибудь вы также многому учились с нуля.

Это ты в маму/папа такой/така

Такие слова обычно несут отрицательный характер, особенно если родители разведены. Однако ребенок не виноват в затруднениях в родительских отношениях. Если и сравнивать с другими людьми, то подчеркивать хорошие качества, обозначать достижения, а не развивать комплексы.

Пока ты живешь в моем доме, я все решаю

Дети постоянно прощупывают границы дозволенного: как можно говорить, что говорить и как поступать. Иногда они нарушают правила, и это приводит к конфликту. Ребенок пытается оспорить традицию, установленные нормы, но мама непоколебима.

Эта фраза заставляет детей быстрее сбежать из родительского гнезда, чтобы получить личное пространство и быть в состоянии свободно выражать свое мнение.