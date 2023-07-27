Эти фразы никогда нельзя говорить мужчине, иначе отношениям придет конец

Некоторые женские фразы могут отдалить мужчину или вообще его оттолкнуть от своей возлюбленной. Это приводит к значительному ухудшению отношений или вообще к разрыву.
О том, что никогда не стоит говорить мужчине, рассказала психолог Ирина Денежная в своем Instagram.
По словам психолога, эта фраза вообще выбивает мужчину из колеи, после чего он становится любителем диванного отдыха.
На самом деле партнер всегда готов прийти на помощь, защитить, решить что-нибудь, поскольку у него мозг так устроен. Говоря эту фразу, мужчина перестает делать что-то и стараться для своей любимой.
Каждому человеку неприятное сравнение не в его пользу. На самом деле указывая мужчине на недостатки, вы только "подкармливаете" их. Если будете говорить партнеру, что он бездарь, значит таким он и будет.
Даже если у него что-то не получилось, просто похвалите его и скажите, что в следующий раз все получится.
Этой фразой вы очень быстро убьете отношения. Таким образом, можно демотивировать своего партнера и он будет думать, что союз с вами тоже не получится.
Лучше вдохновляйте свою вторую половинку, говорите, что он молодец и все сможет. Помните, что женщина думает о своем любимом, то же самое считает и окружение о нем.
Помните, ваш мужчина может все и если он что-то хорошее сделал, нужно им гордиться. Для него очень важна ваша реакция и эмоции, которые могут вдохновлять его на новые достижения. Если он приобрел какой-нибудь дорогой подарок или убрал на свой лад в квартире, лучше не ругайте его, а похвалите.
В основном мужчины больше слушают, чем говорят. Если вы хотите получить от него совет или чтобы он рассказал что-нибудь - просто спросите.
После этих слов он вообще перестанет что-то делать и стараться для вас. Мужчина подумает, что вы его совсем не цените. Такой подход обязательно приведет к разрыву отношений.
Этими словами вы напоминаете об его ошибке. На самом деле никто не идеален и всем свойственно ошибаться. Эта фраза просто отразит желание любимого человека брать на себя любую ответственность, поскольку понимает, что в случае ошибки снова это услышит.
Когда мужчина такое услышит первые два раза - сначала задумается, потом поймет, что не с той женщиной он рядом. Никогда не говорите эту фразу и еще высказывания, вроде "Я от тебя уйду", "Я с тобой разведусь".
Такое стоит говорить только в одном случае - если действительно хотите разорвать отношения.
Раньше мы писали о том, почему отношения на расстоянии разрушаются.
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