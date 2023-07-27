Эти фразы никогда нельзя говорить мужчине, иначе отношениям придет конец

Я сама

По словам психолога, эта фраза вообще выбивает мужчину из колеи, после чего он становится любителем диванного отдыха.

На самом деле партнер всегда готов прийти на помощь, защитить, решить что-нибудь, поскольку у него мозг так устроен. Говоря эту фразу, мужчина перестает делать что-то и стараться для своей любимой.

Бывший это делал лучше, чем ты

Каждому человеку неприятное сравнение не в его пользу. На самом деле указывая мужчине на недостатки, вы только "подкармливаете" их. Если будете говорить партнеру, что он бездарь, значит таким он и будет.

Даже если у него что-то не получилось, просто похвалите его и скажите, что в следующий раз все получится.

У тебя ничего не получится

Этой фразой вы очень быстро убьете отношения. Таким образом, можно демотивировать своего партнера и он будет думать, что союз с вами тоже не получится.

Лучше вдохновляйте свою вторую половинку, говорите, что он молодец и все сможет. Помните, что женщина думает о своем любимом, то же самое считает и окружение о нем.

Зачем ты это сделал?

Помните, ваш мужчина может все и если он что-то хорошее сделал, нужно им гордиться. Для него очень важна ваша реакция и эмоции, которые могут вдохновлять его на новые достижения. Если он приобрел какой-нибудь дорогой подарок или убрал на свой лад в квартире, лучше не ругайте его, а похвалите.

Ты мало говоришь

В основном мужчины больше слушают, чем говорят. Если вы хотите получить от него совет или чтобы он рассказал что-нибудь - просто спросите.

Ты никогда ничего не делаешь

После этих слов он вообще перестанет что-то делать и стараться для вас. Мужчина подумает, что вы его совсем не цените. Такой подход обязательно приведет к разрыву отношений.

Я же тебе говорила

Этими словами вы напоминаете об его ошибке. На самом деле никто не идеален и всем свойственно ошибаться. Эта фраза просто отразит желание любимого человека брать на себя любую ответственность, поскольку понимает, что в случае ошибки снова это услышит.

Я тебя не люблю

Когда мужчина такое услышит первые два раза - сначала задумается, потом поймет, что не с той женщиной он рядом. Никогда не говорите эту фразу и еще высказывания, вроде "Я от тебя уйду", "Я с тобой разведусь".

Такое стоит говорить только в одном случае - если действительно хотите разорвать отношения.