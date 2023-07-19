Чувства не угаснут никогда. Эти 8 вещей помогут вам укрепить брак

Крепкие и счастливые отношения - залог брака на многие годы. И психологи уже многие годы пытаются угадать формулу такого счастья. Пары, живущие вместе десятилетиями, называют разные причины, позволившие им не потерять любовь и сохранить семью.

Внимание и забота

Уделяйте больше внимания своему любимому человеку, покажите, что вы заботитесь о нем и что он важен для вас. Также ходите на свидание, ничего страшного, если вы в браке уже более 10 лет, это поможет освежить чувства и укрепить отношения.

К тому же проявляйте заботу, например, помочь надеть жакет или подать руку когда любимая выходит из машины - мелочь, но очень приятно.

Воспоминания

За ужином или на прогулке вспоминайте какие-нибудь приятные вещи, которые произошли за период отношений. Это может быть первое знакомство, свидание, поцелуй, поездка куда-нибудь или какая-нибудь смешная ситуация. Вспомните, сколько всего вас связывает и через что вы прошли.

Говорите "спасибо"

Слово "спасибо" такое простое и вроде бы ничего не стоит, но на самом деле это может показать насколько вы ценны для своего партнера. Гораздо приятнее услышать слова благодарности, когда вас попросили что-нибудь сделать. Спасибо даже за то, что вам подали ложку или просто за чудесный вечер.

Уважение к партнеру

Уважение к партнеру - это ключ к гармоничным отношениям и является основой благополучного брака. Если этого уважения нет, то пара не будет счастлива, а это может привести к разрыву взаимоотношений.

Делитесь желаниями

Помните тот факт, что люди не телепаты и читать мысли не умеют. Потому и очень часто мы не можем угадать желания партнера, как бы этого ни хотелось. Если вы хотите попробовать что-нибудь новое или просто получить в подарок цветы - скажите об этом, любимый человек с радостью все сделает для того, чтобы вы чувствовали себя счастливее.

Путешествия

Путешествия помогают сблизить пары, расслабиться и наладить теплые и близкие отношения друг с другом. Необязательно ехать куда-нибудь далеко или на дорогой курорт, можно просто организовать небольшую поездку на выходные, чтобы провести время вместе и отдохнуть от рутины.

Выражайте свою любовь

Даже если вы давно в браке, не забывайте говорить своей второй половинке такие три простых слова, как "Я тебя люблю". Эта фраза никогда не бывает лишней и еще раз напоминает партнеру, насколько он дорог вам и ваши чувства к нему все же сильны, как и раньше.

Позвольте любимому человеку иногда побыть наедине

Бывает такое, что хочется побыть одному и это абсолютно нормально. Такое желание не означает, что партнеру с вами скучно.

Просто есть моменты, когда нужно уделить время себе. Никто не застрахован от сложных дней на работе или неприятных ситуаций, после которых ни с кем не хочется говорить.