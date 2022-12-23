Не могут без Украины: героиня "Эмили в Париже" блеснула красотой в платье украинского бренда

Одна из героинь появилась в кадре в наряде известного украинского бренда.

Недавно на экранах вышел третий сезон сериала "Эмили в Париже". Кинолента довольно популярна в Украине, поэтому фанаты ее очень ждали. И не зря, ведь в этот сезон не обошелся без упоминаний об Украине.

Об этом стало известно с их страницы в Instagram .

Какое платье показали в сериале

В одной из серий третьего сезона "Эмили в Париже" героиня по имени Минди появилась в кадре в наряде украинского бренда Overthesea.

Платье выполнено из приятной шелковой ткани с тонкими бретельками и вырезами в нескольких местах.

Платье украинского бренда в ленте "Эмили в Париже" (фото: apostrophe.ua)

На сайте самого бренда такой наряд стоит 225 долларов, или примерно 12 000 гривен.

Платье с официальной страницы бренда (фото: instagram.com/overtheseadress)

"Уже посмотрели новый сезон "Эмили в Париже"? Мы ждали премьеру с нетерпением, ведь в последней серии прекрасная Минди надела наше платье Andromeda из коллекции Phenomenon. Мы невероятно удивлены!" - прокомментировали событие на странице компании.

Кстати, это не единственное упоминание об Украине.

В другой серии героиня буквально говорила по-украински и рассказывала, что влюблена в своего преподавателя. Наш язык присутствует в оригинальной озвучке серии.

А еще раньше главная актриса сериала Лили Коллинз также снималась в шапке украинского дизайнера Руслана Багинского для журнала Vogue.

Лили Коллинз в шапке украинского дизайнера (фото: instagram.com/voguegreece)

А в апреле 2022 года Коллинз и Эшли Парк появились на светском мероприятии в государственных цветах Украины в знак солидарности и поддержки.

Лили Коллинз и Эшли Парк (фото: Getty Images)