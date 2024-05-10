Не доводите себя до ручки: эти способы успокоиться на самом деле не работают и усиливают стресс

Каждый человек по-разному реагирует на плохие события в жизни и негативные эмоции. Но не все реакции действительно положительно влияют на ваше тело. В современном мире уровень стресса зашкаливает настолько, что многие перестают с ним бороться и тем самым делают хуже своему здоровью. Тем более, что не все методы успокоения действительно работают.

Какие способы успокоить себя на самом деле только усиливают стресс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffpost.

Не все методы борьбы с негативными эмоциями так хороши, как принято о них думать. Более того, некоторые традиционные методы успокаивания на самом деле способны выбить нас из равновесия еще больше.

В итоге человек попадает в замкнутый круг: вроде хотел собраться с силами и справиться с эмоциями, а в результате нервничаешь еще больше.

Вкусная еда

Первая реакция у многих людей на неприятности - позыв пойти купить себе шоколадку, заказать пиццу, картошку фри и бургеры.

Как отмечает психотерапевт Садаф Силлики, такое поведение говорит о попытке побега от собственных чувств и эмоций. Постоянное подавление стресса в итоге очень вредит и физическому, и ментальному здоровью.

"Сильные эмоции необходимо чувствовать, обрабатывать и управлять ими", - подчеркивает специалист.

Переедания лучше заменит на занятия, которые помогут выпустить пар, а не игнорировать свои переживания. Например: прогулка, танец или беседа с другом.

Отказ от плохих мыслей

Если пытаться запретить себе негативные мысли, то вы добьетесь ровно обратного эффекта. Именно они и будут занимать все ваше внимание.

По словам психолога Кэлфина Фитча, лучше не избегать мыслей о плохом, а дать себе поразмышлять над тем, что вас беспокоит. Даже если тревога кажется беспочвенной, дайте себе возможность прожить ее.

Дружеские советы

Иногда проблемы кажутся настолько сложными и запутанными, что без советов близких людей не обойтись. Однако в некоторых случаях даже самые толковые рекомендации могут только усложнить ситуацию.

Дело в том, что большое количество разных советов способно отвлечь вас от того, что вы чувствуете на самом деле. Психолог Тамика Льюис советует сконцентрироваться на собственных ощущениях. Для этого полезно дать телу движения. Прогулка, дыхательные упражнения и ходьба помогут прояснить мысли.

Белый шум

Многие люди утверждают, что белый шум отлично помогает расслабиться. Кто-то даже использует его для медитаций. Однако для некоторых высокие частоты, наоборот, могут оказаться стимулирующими и такой белый шум может усилить тревогу.

Если вы чувствуете, что вас этот звук точно не успокаивает, лучше смените его на собственный расслабляющий плейлист.

Дополнительная работа

Для трудоголиков первая реакция на стресс - завалить себя работой по горло, чтобы не оставлять времени на тревожные мысли. Однако, когда вы соглашаетесь делать вещи, на которые у вас нет ресурсов, вы лишь усиливаете уровень стресса, тревоги, паники и депрессии.

Не стоит изводить себя в такие моменты, когда вы и так уязвимы. Лучше выделить немного времени себе на отдых. Будьте бережны к своему телу.

Полное игнорирование

Самый опасный способ борьбы со стрессом - попытки полностью игнорировать его существование. Отрицание проблемы, увы, не заставит ее исчезнуть. Мысли в духе: "надо просто не быть тряпкой и не давать себе ныть", на самом деле могут быть очень разрушительными и опасными для разума и организма.

Будьте честны с собой и поймите: нет плохих или хороших эмоций. Есть те, которые вам нужно прожить и желательно - осознанно.