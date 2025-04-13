Названы неожиданные причины повышенного нижнего давления, о которых вы не догадывались

Традиционно, повышенным считается верхнее давление, однако рост нижнего также является серьезным сигналом. Нижнее давление отражает давление в сосудах в момент расслабления сердечной мышцы между ударами. Его устойчивое повышение может свидетельствовать о различных нарушениях в организме.

Почему Нижнее (диастолическое) давление может выходить за пределы нормы (обычно выше 80 мм рт. ст.) - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Понимание артериального давления: систола и диастола

Прежде чем углубляться в причины повышенного нижнего давления, важно понимать, что означают оба показателя. Систолическое давление (верхнее) измеряется, когда сердце сокращается и выталкивает кровь в артерии. Диастолическое давление (нижнее) фиксируется, когда сердце расслабляется и наполняется кровью. Оба показателя являются важными для оценки состояния сердечно-сосудистой системы. Нормальными показателями артериального давления считаются значения ниже 120/80 мм рт. ст.

Неожиданные причины повышенного нижнего давления

Кроме общеизвестных факторов риска гипертонии, таких как лишний вес, малоподвижный образ жизни, злоупотребление солью и алкоголем, существуют менее очевидные причины, которые могут приводить к изолированному повышению нижнего давления:

Заболевания щитовидной железы

Нарушения функции щитовидной железы, как гипотиреоз (пониженная функция), так и гипертиреоз (повышенная функция), могут влиять на артериальное давление. При гипертиреозе чрезмерная выработка гормонов щитовидной железы может приводить к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению как систолического, так и диастолического давления. Интересно, что гипотиреоз также может быть связан с повышенным диастолическим давлением из-за изменений в тонусе сосудов.

Хронические заболевания почек

Почки играют ключевую роль в регуляции артериального давления, контролируя объем жидкости в организме и производя гормоны, влияющие на сосуды. Хронические заболевания почек, такие как гломерулонефрит или хроническая почечная недостаточность, могут нарушать эти механизмы, приводя к задержке жидкости и повышению артериального давления, в частности диастолического.

Гормональные нарушения

Различные гормональные дисбалансы, включая заболевания надпочечников (например, гиперальдостеронизм или феохромоцитома) и гипофиза, могут влиять на уровень гормонов, регулирующих артериальное давление. Эти состояния могут приводить к повышению как систолического, так и диастолического давления.

4. Обструктивное апноэ сна

Это нарушение сна, характеризующееся периодическими остановками дыхания, может приводить к кислородному голоданию организма и активации симпатической нервной системы. Это, в свою очередь, может вызвать повышение артериального давления, особенно диастолического, в ночное время и в течение дня.

Прием некоторых лекарственных препаратов

Некоторые медикаменты могут иметь побочный эффект в виде повышения артериального давления, включая нижний показатель. К таким препаратам могут относиться некоторые нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), оральные контрацептивы, антидепрессанты и препараты для лечения простуды, содержащие сосудосуживающие компоненты.

Врожденные пороки сердца и сосудов

Некоторые врожденные аномалии сердца и крупных кровеносных сосудов могут влиять на кровообращение и приводить к повышению артериального давления, включая диастолическое.

Дефицит некоторых витаминов и микроэлементов

Хотя это менее распространенная причина, дефицит определенных витаминов (например, витамина D) и микроэлементов (например, магния, калия) может опосредованно влиять на регуляцию артериального давления и способствовать его повышению.