Ученые определили 7 правил повседневной жизни, которые снижают риск развития всех видов рака
Ученые в новом исследовании обнаружили, какие ежедневные привычки снижают риск развития рака. Для этого они проанализировали данные почти 100 тысяч человек, средний возраст которых 56 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию BMC Medicine.
Что показали результаты нового исследования
Исследование проанализировало подлинность предварительного набора рекомендаций, установленных Всемирным фондом исследования рака и Американским институтом исследования рака.
Исследователи из Университета Ньюкасла в Великобритании проверили эту инструкцию на британцах, используя данные 94 778 взрослых со средним возрастом 56 лет.
Были взяты собственные данные по диете и физическим упражнениям, а также измерения индекса массы тела (ИМТ) участников и окружности талии. Каждый участник был оценен за соблюдение рекомендаций из семи пунктов.
Данные реестра рака для отслеживания диагнозов онкологии также отслеживались в течение восьмилетнего периода исследования.
Ученые обнаружили, что соблюдение этих рекомендаций привело к снижению риска рака. Каждая рекомендация, которой участники придерживались, снижала риск рака на 7%.
Семь правил, которые могут снизить риск развития рака:
- поддержание здорового индекса массы тела
- 2,5 часа упражнений в неделю
- сбалансированная диета с, по крайней мере, 30 г клетчатки и хотя бы небольшими порциями фруктов и овощей каждый день
- ограниченное потребление фаст-фуда
- потребление не более трех порций красного мяса в неделю
- отказ от напитков с добавленным сахаром
- отказ от алкоголя
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