10 интерьерных решений для маленькой спальни, которые меняют все

Спальня - это место отдыха и спокойствия, для которых нужно пространство. Хотя маленькие спальни имеют репутацию тесных, с применением некоторых интерьерных решений такие комнаты могут стать уютными местами для отдыха.

О практических и эстетических решениях для маленькой спальни рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Сделать симметрию

Одно из преимуществ большой спальни состоит в том, что есть больше возможностей для создания симметрии, но этого можно добиться и в маленькой комнате.

Например, разместив кровать посреди помещения, и поставив с обеих сторон две небольшие прикроватные тумбочки. Простота и однообразие на самом деле будут создавать в комнате иллюзию большего пространства.

Использовать раскладную кровать

Кровать-кушетка предлагает практичное решение для небольшого пространства, а также становится стильным и привлекательным центром внимания.

Кроме этого, диван можно украсить изящными деталями. Ведь то, что комната маленькая, не значит, что вы должны жертвовать стилем.

Украсить потолок

Подумайте о том, как украсить потолок вашей спальни, чтобы привлечь внимание к декору. К примеру, можно использовать темную краску с металлическим эффектом на каждой стене, распространяя ее на потолок.

Это будет создавать иллюзию более высокого потолка и служит хорошим дополнением к мягким светлым участкам в пространстве.

Выбирать нейтральную палитру

Осветив пространство нейтральными оттенками, вы можете сделать его более открытым и просторным. Также нейтральную палитру советуют использовать для создания успокаивающей атмосферы и обеспечения универсального фона для различных элементов декора.

Например, можно выбирать изголовье кровати цвета мешковины, белые прикроватные тумбочки и бежевый цвет краски, чтобы "закрепить" цветовую гамму.

Сделать монохромность

Монохромная цветовая гамма может придать простору элегантности и единство, создавая изысканное пространство с легкими вариациями оттенков и текстур.

Выкрашенные в один цвет стены позволяют подобрать постельное белье в той же цветовой гамме, чтобы создать гармоничную эстетику маленькой спальни, создавая больше визуального пространства.

Встроить шкафы

Сэкономить пространство в маленькой спальне можно, добавляя встроенные решения для хранения вещей.

В то же время во встроенное хранилище можно добавить все детали, которые можно найти в гардеробной: штанги для вешалок, полки для обуви, ящики для украшений и т.д.

Выбирать многофункциональную мебель

Оптимизируйте пространство маленькой спальни, выбирая мебель, выполняющую двойную функцию.

Например, стол с дополнительными выдвижными полками и ящиками может выполнять функции туалетного столика, прикроватной тумбочки и дополнительного места для хранения.

Сделать подвесное освещение

Вместо того чтобы выбрать торшер, советуют сэкономить квадратные метры для другой мебели, подвесив осветительные приборы. К тому же подвесной светильник может успешно дополнить другие детали интерьера, создавая цельный образ.

Совместить современность с элементами старины

Подчеркнуть исторический шарм помещения - или придать маленькой спальне интересные акценты - можно с помощью нескольких винтажных деталей.

А сочетание с современной мебелью сделает комнату не только эстетичной, но просто комфортной.

Добавить зеленые

Природная зелень, будь это букет цветов или оживленные комнатные растения - отличный способ придать вашей спальне индивидуальность. Впрочем, выбирайте растения, которые поместятся на тумбочке или подоконнике, чтобы сэкономить пространство.