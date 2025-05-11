Назван субпродукт, который лучше всего борется со старением и способствует долголетию
Употребление печени может значительно улучшить здоровье и способствовать долголетию. Витамины и минералы, содержащиеся в этом продукте, помогают укрепить иммунную систему, улучшить обмен веществ и поддержать функцию органов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу известного американского эксперта по здравоохранению, доктор Эрика Берга, который делится секретами долголетия.
Чем полезна печень
В надежде жить дольше, большинство людей, которые заботятся о своем здоровье, обращаются к листовой зелени, чаям, богатым антиоксидантами, и так называемым суперфудам, таким как семена чиа. Однако доктор Берг утверждает, что существует гораздо более мощный продукт против старения, особенно для мясоедов.
"Самый омолаживающий продукт в мире - это печень животных, выращенных на траве. Она богата всеми витаминами группы B, цинком, медью, коэнзимом 10 и другими полезными веществами", - добавил он.
Этот продукт богат витамином А, который очень важен для глаз, щитовидной железы и иммунной системы, а также для кожи.
Врач также отмечает наличие гемового железа, которое может играть жизненно важную роль в предотвращении анемии. Печень животных, вскармливаемых травой, богата витамином К2, витамином Е и даже витамином D.
Более того, аминокислоты и коллаген, содержащиеся в печени, могут поддерживать здоровье суставов и кожи с возрастом.
Диетолог Лизм Ходжсон рассказала, что существует риск потребления слишком большого количества печени, что может привести к токсичности витамина А.
Токсичность витамина А может привести к:
- проблемам со зрением
- изменениям кожи
- боли в костях
Токсичность меди также представляет риск, если вы едите слишком много печени, что может привести к:
- потеря эритроцитов
- почечной и сердечной недостаточности
- заболевания печени
- повреждению мозга
Кому нельзя есть печень
Существуют определенные категории людей, которым стоит ограничить употребление печени или вовсе ее избегать:
- люди с болезнями почек или печени - печень является органом, который фильтрует токсины, поэтому при нарушении функции печени или почек ее употребление может быть ограничено или противопоказано из-за риска накопления токсичных веществ в организме
- беременные женщины - печень содержит большое количество витамина A, что может быть вредным для плода, особенно при чрезмерном потреблении. Поэтому беременным рекомендуется ограничить ее потребление
- при повышенном холестерине - печень богата холестерином, поэтому людям с заболеваниями сердца или высоким уровнем холестерина в крови стоит ограничить ее потребление
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