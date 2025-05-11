ua en ru
Вс, 11 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Назван субпродукт, который лучше всего борется со старением и способствует долголетию

Воскресенье 11 мая 2025 17:00
UA EN RU
Назван субпродукт, который лучше всего борется со старением и способствует долголетию Назван субпродукт, который способствует долголетию (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Употребление печени может значительно улучшить здоровье и способствовать долголетию. Витамины и минералы, содержащиеся в этом продукте, помогают укрепить иммунную систему, улучшить обмен веществ и поддержать функцию органов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу известного американского эксперта по здравоохранению, доктор Эрика Берга, который делится секретами долголетия.

Чем полезна печень

В надежде жить дольше, большинство людей, которые заботятся о своем здоровье, обращаются к листовой зелени, чаям, богатым антиоксидантами, и так называемым суперфудам, таким как семена чиа. Однако доктор Берг утверждает, что существует гораздо более мощный продукт против старения, особенно для мясоедов.

"Самый омолаживающий продукт в мире - это печень животных, выращенных на траве. Она богата всеми витаминами группы B, цинком, медью, коэнзимом 10 и другими полезными веществами", - добавил он.

Этот продукт богат витамином А, который очень важен для глаз, щитовидной железы и иммунной системы, а также для кожи.

Врач также отмечает наличие гемового железа, которое может играть жизненно важную роль в предотвращении анемии. Печень животных, вскармливаемых травой, богата витамином К2, витамином Е и даже витамином D.

Более того, аминокислоты и коллаген, содержащиеся в печени, могут поддерживать здоровье суставов и кожи с возрастом.

Диетолог Лизм Ходжсон рассказала, что существует риск потребления слишком большого количества печени, что может привести к токсичности витамина А.

Токсичность витамина А может привести к:

  • проблемам со зрением
  • изменениям кожи
  • боли в костях

Токсичность меди также представляет риск, если вы едите слишком много печени, что может привести к:

  • потеря эритроцитов
  • почечной и сердечной недостаточности
  • заболевания печени
  • повреждению мозга

Кому нельзя есть печень

Существуют определенные категории людей, которым стоит ограничить употребление печени или вовсе ее избегать:

  • люди с болезнями почек или печени - печень является органом, который фильтрует токсины, поэтому при нарушении функции печени или почек ее употребление может быть ограничено или противопоказано из-за риска накопления токсичных веществ в организме
  • беременные женщины - печень содержит большое количество витамина A, что может быть вредным для плода, особенно при чрезмерном потреблении. Поэтому беременным рекомендуется ограничить ее потребление
  • при повышенном холестерине - печень богата холестерином, поэтому людям с заболеваниями сердца или высоким уровнем холестерина в крови стоит ограничить ее потребление

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Мясо Здоровье
NEWS
Как мир реагирует на маневр Путина по перемирию: главные заявления
Как мир реагирует на маневр Путина по перемирию: главные заявления