Эти анализы для украинцев совершенно бесплатны: развенчан один из популярных мифов

Многие украинцы считают, что за анализ на гормоны нужно платить, но это не так. Это утверждение является одним из распространенных мифов.
Об этом украинцам напомнили в Национальной службе здоровья.
Пациент имеет право бесплатно получить все предназначенные ему анализы, в том числе и гормональные, на которые есть электронное направление врача.
Такое направление может выписать чаще всего врач узкой специализации, такой как, например, эндокринолог или гинеколог. Также направление может дать и семейный врач. В любом случае его выдадут при необходимости, обусловленной состоянием здоровья, а не собственным желанием пациента.
Провести гормональные обследования можно в медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".
Поэтому, если врач дает вам направление на гормональные анализы, не спешите идти в частную лабораторию.
Ранее врач называл основные "побочки" от болеутоляющих лекарств.
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