Эти 9 видов одежды стоит стирать только наизнанку: запомните раз и навсегда

Некоторые вещи лучше стирать наизнанку, чтобы они дольше выглядели как новые. Но этот совет подходит не для всех тканей и не всем вещам.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Martha Stewart объясняет, когда именно этот подход действительно имеет смысл.

Ориентируйтесь на этикетку

Прежде чем стирать вещь, всегда проверьте этикетку с рекомендациями. Если там указано стирать наизнанку - следуйте инструкции.

Это поможет сохранить форму, цвет и ткань. Даже опытные хозяйки иногда игнорируют эти подсказки, что приводит к порче любимых вещей.

Джинсы

Джинсы быстро теряют цвет, особенно при частой стирке. Если стирать их наизнанку, это уменьшает вытирание цвета и защищает молнии и швы. Такой способ поможет сохранить джинсы в хорошем состоянии.

Яркие вещи

Одежда насыщенных цветов часто тускнеет после нескольких стирок. Стирка наизнанку уменьшает трение и сохраняет яркость цвета. Это особенно важно для красных, желтых и синих вещей.

Деликатные ткани

Бамбук, вискоза и модал склонны к катышкам. Стирка наизнанку и в холодной воде поможет минимизировать повреждения. Также лучше выбирать деликатный режим и мешочки для стирки.

Одежда с декором

Блестки, пайетки, вышивка - все это может зацепиться в барабане стиральной машины. Поэтому украшенную одежду лучше стирать наизнанку в специальных мешочках.

Иногда даже лучше выбрать ручную стирку или химчистку. Это позволяет избежать потери декоративных элементов уже после первой стирки.

Стирка вещей наизнанку поможет сохранить состояние одежды (фото: Freepik.com)

Вязаные вещи

Некоторые вязаные ткани склонны к образованию катышков. Это особенно касается смешанных волокон, где синтетика "тянет" натуральные волокна. Чтобы избежать порчи, стирайте их наизнанку и на деликатном режиме.

Футболки с принтами

Футболки с принтами легко теряют вид при стирке в горячей воде. Чтобы сохранить рисунки, стирайте их наизнанку в холодной воде.

Сушить лучше естественным способом, а не в сушилке. Такой подход продлевает жизнь любимых вещей и сохраняет четкость изображений.

Спортивная одежда

Лосины, топы, купальники и носки лучше стирать наизнанку. Они больше загрязняются изнутри - от пота и дезодорантов. Для защиты ткани используйте мешочек и сушите на воздухе.

Детская одежда

Одежда младенцев часто имеет пятна как снаружи, так и внутри. Если речь идет о пятнах от подгузников - стирать нужно наизнанку. Это поможет лучше очистить ткань с внутренней стороны. Особенно это актуально для чувствительных детских тканей, которые легко повредить.

Когда не надо стирать наизнанку

Не все вещи нужно выворачивать. Если пятно снаружи (еда или грязь), лучше оставить одежду в нормальном состоянии. Так моющее средство попадет прямо на загрязнение и эффективнее его удалит.