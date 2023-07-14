Никогда так не делайте! Эти 5 вещей могут быстро разрушить ваш брак

Когда говорят, что "лодка любви разбилась о быт" - это полная чушь. Ведь в лодке вас двое и у каждого по веслу. Представьте, что вы гребите согласованно, минуя мысы, отмель и скалы - тогда вы успешно дойдете до цели. А если каждый "гребет, куда видит", то гибель вашей лодки неизбежна.

Манипуляции

Некоторые люди в отношениях используют любимого человека другого в своих целях и интересах. Другой же человек способен сделать все для партнера, в результате чего такие отношения приводят к постоянным мучениям.

В таком союзе только один человек живет в свое удовольствие, а другой становится полностью зависимым от партнера. Долго ли продержится такой брак - вряд ли.

Все лучшее - детям

Вы тратите всю свою энергию и внимание на своих детей. Тем временем второй половинке вы почти времени не уделяете. Таким образом, вы можете отдалиться от своего партнера, что негативно повлияет на ваш брак. Также следует помнить, что дети вырастут и создадут свои семьи, а любимый человек с вами навсегда.

Вы не умеете просить прощения и прощать

Это тот случай, когда ваш любимый человек говорит, что вы делаете ему больно. Однако вы считаете, что не сделали ничего плохого, поэтому не собираетесь извиняться. После этого вы обижаетесь друг на друга, в результате - испорченные отношения.

Неискренность и обман

Многие желают подняться в глазах партнера или не разочаровать и не заставлять волноваться, поэтому постоянно скрывают правду. Однако отношения, построенные на лжи и обмане, даже если "во благо" никогда не приведут к счастливому концу.

Неуважение

Когда супруги теряют уважение друг к другу, их союз обречен. Неуважение может проявляться издевательством, презрительной мимикой, постоянной критикой. Если вы понимаете, что вторая половинка вас не уважает, просто задумайтесь, нужен ли вам такой брак.