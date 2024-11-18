Ці речі в домі притягують невдачі, бідність та проблеми. Позбудьтеся їх негайно

Багато хто з нас знає, що будинок - це не тільки місце, де ми проводимо найбільшу кількість часу, а й місце сили. Тому важливо очищати свій простір від негативної енергетики та речей, які блокують удачу, щастя та фінансові потоки.

Зламані меблі, побутова техніка, рвані речі або посуд з тріщинами та сколами

Речі, які зламалися, а також посуд зі сколами та тріщинами накопичують у собі негатив та притягують фінансові проблеми. Те саме стосується рваних речей. Будь-яку порвану річ чи зламану техніку потрібно або одразу ремонтувати, або викидати. Через розриви в одязі витікає життєва енергія і виникають проблеми та апатія.

Порожні пляшки та старі газети

Старі газети, а також порожні пляшки мають властивість притягувати бідність і злидні. Тому найкраще періодично позбавлятися від таких речей і чистити свій простір.

Непарні речі

Якщо ви втратили одну шкарпетку, панчоху або рукавичку, у жодному разі не варто зберігати ще один предмет із пари. Вважається, що вони "плутають" простір та призводять до закриття позитивної енергії.

Речі із секонд-хенду

Відомо, що речі накопичують енергетику свого господаря, і вона передається тому, хто їх одягатиме після. Річ, куплена в секонд-хенді, може мати негативну енергетику того, хто раніше її носить, більш того, новий власник може мати справу з фінансовими втратами, хворобами та нещастям.

Які речі потрібно терміново викинути (ілюстрація: pixabay.com)

Речі небіжчика

Речі, а особливо головні убори, які носила померла людина, також можуть передати не дуже хорошу енергетику. Ніколи не використовуйте такі речі, якщо ви хочете залишатися здоровими, а також мати гарний достаток.

Речі, що викликають неприємні спогади

Якщо у вас вдома є речі, які пов'язані з якимись поганими подіями, трагедіями, скандалами, їх теж бажано позбавлятися якнайшвидше. Вони просякнуті негативом, тому можуть стати джерелом нових бід та потрясінь.

Те саме стосується речей, які ви давно не одягали. Вони засмічують ваш простір, не даючи прийти в життя новим людям, емоціям та удачі.

Речі, подаровані недоброзичливцями

Не варто приймати подарунки від людей, з якими у вас були конфлікти або які погано ставляться до вас. У них може бути закладена негативна програма з хворобами, вони мають несприятливу енергетику, що передається від дарувальника.

Які речі потрібно терміново викинути (ілюстрація: pixabay.com)