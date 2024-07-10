ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие сферы работы наиболее дефицитные в Украине: куда нужны специалисты

Украина, Среда 10 июля 2024 12:30
UA EN RU
Какие сферы работы наиболее дефицитные в Украине: куда нужны специалисты Какие сферы работы наиболее дефицитные в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине продолжается дефицит кадров на рынке труда. Несмотря на то, что конкуренция и количество отзывов на вакансии выросло, этот показатель незначительный, поэтому не улучшает ситуацию с сотрудниками в компаниях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование рынка труда от Work.ua.

По данным Work.ua, в июне 2024 года соискатели обновили или создали 303 649 резюме. Больше всего одновременных отзывов традиционно на работу с возможностью работать удаленно.

Интересно, что 14% кандидатов ищут онлайн-работу, но вакансий на "дистанционке" лишь менее 7%.

Самая высокая конкуренция наблюдается в следующих областях:

  • СМИ, издательство, полиграфия
  • IT, компьютеры, интернет
  • культура, музыка, шоу-бизнес
  • дизайн, творчество
  • топ-менеджмент, руководство высшего звена

В то же время, по регионам наибольшее количество отзывов получают работодатели в Киевской, Винницкой, Львовской, Волынской, Харьковской областях.

Какие сферы работы наиболее дефицитные в Украине: куда нужны специалисты

Конкуренция соискателей на сайтах по поиску работы

Где наблюдается дефицит кадров

Наименьшее количество отзывов получают работодатели, размещающие вакансии в категориях:

  • рабочие специальности, производство
  • охрана, безопасность
  • транспорт, автобизнес
  • строительство, архитектура
  • сельское хозяйство, агробизнес

Если смотреть отдельно по должностям, то меньше всего отзывов на вакансии мастера по ремонту обуви, монтера колеи, порезчика, мастера мебели, инструментальщика, оператора экструдера, кровельщика.

Испытывают дефицит и в Силах обороны, и в медицине: командир миномета, гранатометчик, врач УЗИ и гастроэнтеролог.

Раньше мы рассказывали, в каких отраслях работы предлагают больше всего вакансий.

Читайте также, какие вакансии в армии наиболее популярны и сколько людей на них отзываются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Поиск работы Работа в Украине Работа
NEWS
Пять шагов и время. Что нужно Украине для прорыва на фронте: мнение эксперта
Пять шагов и время. Что нужно Украине для прорыва на фронте: мнение эксперта
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине