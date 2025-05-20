10 фильмов-пародий, которые заставят смеяться от души: о шпионах, вампирах и романтике
От шпионских интриг до вампирских романов - эти комедийные фильмы-пародии заставят забыть обо всех проблемах.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку фильмов, которые развеселят и поднимут настроение.
"Миллион способов потерять голову"
Американский комедийный вестерн пародирует классические жанры с юмором и сатирой. В центре сюжета - пастух Альберт, которого бросает девушка. После потери любимой он переосмысливает жизнь и встречает новых друзей, приключения с которыми заставляют его побороть свою трусость.
"Недетское кино"
Молодежная комедия, которая смеется над всеми возможными ромкомами. Здесь собраны самые яркие клише и сюжеты. Главный герой - самый популярный парень школы - заключает пари с друзьями-разбойниками. Он должен превратить застенчивую и "некрасивую" девушку в мисс школы.
"Остин Паверс: Международный человек-загадка"
Фильм шутит над типичными британскими супершпионами вроде Джеймса Бонда. Благодаря юмору и ярким образам Остин Пауэрс стал одним из самых любимых представителей поп-культуры.
"Вампиры сосут"
Американский пародийный фильм на сагу "Сумерки". В центре сюжета - приключения Бекки, которая после переезда в новый городок встречает вампира Эдварда Саллена и вурдалака Джейкоба.
"Очень эпическое кино"
Разрывная комедия, которая высмеивает популярные фильмы 90-х и нулевых. Сюжет разворачивается вокруг сирот Люси, Эдварда, Сьюзен и Питера, которые переживают захватывающие и курьезные приключения.
"Моя няня - вампир"
В фильме остро и ярко высмеивают сумасбродное увлечение фанатов вампирскими лентами, в частности сагой "Сумерки". По сюжету, Этан и Бенни пытаются спасти ровесников от вампиров и на помощь им приходит новоиспеченная кровопийца-няня Сара.
Какие еще фильмы-пародии посмотреть
"Горячие головы!"
"Очень страшное кино"
"Голый пистолет!"
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