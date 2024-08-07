5 неспортивных вопросов об Олимпиаде-2024, которые интересуют всех

Даже если вы ничего не понимаете в олимпийских видах спорта, а смотрите Олимпиаду-2024 как яркое зрелище, у вас почти наверняка возникал хотя бы один из этих вопросов. Что же чаще всего спрашивают люди, когда смотрят соревнования в Париже и не понимают некоторых совсем не спортивных вещей?

РБК-Украина (проект Styler) сделало материал, освещающий несколько странные, неожиданные, но все равно интересные вопросы, связанные с Олимпиадой, и дает ответы на них.

Что входит в коробку, которую получают спортсмены вместе с медалями?

Золотые, серебряные и бронзовые медалисты не только получают медали, но и специальный подарок. Когда победители поднимаются на подиум, им вручают длинную, тонкую коробку с официальным постером Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Они получают специальные мягкие игрушки в виде олимпийских талисманов. Этот постер можно приобрести в официальном олимпийском магазине за 32 доллара.

Тайна этих коробочек довольно тривиальна (фото: al.com)

Как гимнастки соревнуются во время менструации?

Несмотря на усталость, спазмы и сильные выделения, лучшие гимнастки мира находят способы справляться с менструацией во время соревнований. Али Рейсман, шестикратная олимпийская медалистка призналась, что ей приходилось бороться с болью во время менструации на соревнованиях, потому что другого выбора просто не было.

Гимнастки также сталкиваются с риском протекания или появлением тампонного шнурка под тесными трико. Некоторые из них, например, олимпийская гимнастка Дануша Франсис, принимают противозачаточные таблетки, чтобы избежать менструации во время соревнований.

Почему беговая дорожка для атлетических состязаний фиолетовая?

Беговая дорожка на "Стад де Франс", где проходят атлетические соревнования, имеет фиолетовый цвет - это отличие от обычного рыжего. Организаторы Парижских игр решили выделиться и заказали дорожку уникального цвета, чтобы ее зрители запомнили.

К тому же компания Mondo, создавшая покрытие дорожки, включила в него элементы стойкости, используя измельченные раковины и раковины моллюсков. Это первый случай, когда спортсмены будут соперничать на фиолетовой дорожке, созданной с использованием таких материалов.

Организаторы просто решили поразить всех необычным цветом (фото: olympics.com)

Есть ли в олимпийской чаше в Париже настоящий огонь?

На церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года два французских спортсмена зажгли огромную чашу огня в саду Тюильри. Это почти восьмиметровое огненное кольцо, прикрепленное к большому шару, горит во время соревнований и поднимается на высоту 70 метров каждую ночь, чтобы его видели по всему Парижу.

Однако это не настоящий огонь, а иллюзия, созданная с помощью распыления воды и света. Для ее поддержки нужно 200 распылителей воды и 40 светодиодных ламп.

Это первый год, когда олимпийская чаша не содержит подлинного огня (фото: Getty Images)

Почему олимпийцы кусают свои медали?

Видели, как олимпийцы кусают свои медали во время церемонии награждения? Это традиция, происходящая из былых времен, когда торговцы проверяли монеты на подлинность, кусая их. Свинцовая монета оставляла следы от зубов, а золотая - нет.

Современные олимпийские медали не производятся из чистого золота, а лишь покрыты им. Они в основном сделаны из серебра. Последний раз медали были изготовлены полностью из золота на Олимпийских играх 1904 года.

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях (фото: Getty Images)