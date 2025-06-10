Эти 5 ежедневных привычек приводят к бессоннице: проверьте себя

Бессонница - распространенная проблема, которую часто вызывают определенные повседневные привычки. Избежание этих факторов поможет восстановить нормальный цикл отдыха и улучшить общее самочувствие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Vanitatis EL Confidencial .

Постоянные изменения в графике

Резкая смена графиков сна и бодрствования в будни и на выходных может сбивать биологические часы и влиять на качество сна. Соблюдение последовательного графика ежедневно помогает регулировать циркадные ритмы и улучшать отдых.

Когда нет стабильного режима, мозг не знает, когда "время выключаться". Это приводит к поверхностному сну или частым пробуждениям.

Также непредсказуемый график может вызвать внутренний дискомфорт, проявляющийся как тревожность или переутомление, которые, в свою очередь, мешают сну.

Длительный или очень поздний сон

Дневной сон может быть восстанавливающим, если его делать правильно. В частности, 20-30-минутный сон до 16:00 может улучшить бдительность и работоспособность, не влияя на ночной сон.

Однако более длительный сон или поздно днем может нарушить циркадные ритмы и затруднить засыпание ночью.

Не пребывание на естественном свете утром

Утренний солнечный свет является основным синхронизатором биологических часов. Пребывание под естественным светом в течение не менее 30 минут рано утром помогает регулировать циркадные ритмы и улучшать качество ночного сна.

Утром, когда вы попадаете под воздействие дневного света (особенно в первые 1-2 часа после пробуждения), ваш мозг получает сигнал, что наступил день.

Даже в пасмурные дни утренняя прогулка может иметь значение.

Физические упражнения перед сном

Идеально заниматься спортом 30 минут ежедневно и это обеспечит хороший ночной сон. Однако, этого стоит избегать непосредственно перед сном.

Все потому, что это создает трудности, поскольку организм будет перегружен, когда вы должны расслабляться. Это может повысить температуру тела, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Старайтесь минимизировать аэробные упражнения непосредственно перед сном, если только это не единственное время суток, когда у вас есть время для тренировок.

Проводить много времени перед экраном

Время, проведенное перед экраном телефона или телевизора, особенно за несколько часов до сна, связано с негативным влиянием на сон.

Экраны производят синий свет, который снижает циркуляцию мелатонина, играющего центральную роль в наступлении сна.

Кроме того, компьютеры, смартфоны и умные часы часто имеют оповещения, которые отвлекают от сна или прерывают его. Эти отвлекающие факторы могут сокращать общее время сна за ночь.