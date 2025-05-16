Эти 5 фильмов подарят настроение и согреют душу: смотри кино с юмором и смыслом

"Бабули"

После потери матери герой Винса Вона Джо решает почтить ее память. Для этого он открывает итальянский ресторан, где шеф-поварами берет местных бабушек. В основе фильма - реальная история ресторана Enoteca Maria в Нью-Йорке. Лента полна юмора и тепла.



"Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет"

Трогательная комедия о семье, которая адаптируется к изменениям. 11-летняя Маргарет вместе с мамой переезжает в пригород Нью-Джерси, где переживает непростые испытания полового созревания.

Мама Маргарет пытается приспособиться к жизни за пределами большого города, а бабушка Сильвия не упускает возможности напомнить родным, что она недовольна их переездом.



"Потерянный пес"

Фильм об ответственности за тех, кого мы приручили, и важности уметь принимать выбор своих детей. После расставания с девушкой студент заводит себе собаку, однако впоследствии узнает о ее болезни. Когда пес исчезает, парень отправляется в опасное путешествие на спасение четвероногого друга.



"Семейный обмен"

Лучший способ понять человека - оказаться на его месте. И именно с таким испытанием сталкиваются герои Джесс и Билл и их дети. Картина заряжает энергией и хорошим настроением.



"Марли и я"

Молодая супружеская пара переезжает в новый город. Они планируют купить дом и создать семью с детьми. Однако сначала в их жизни появляется собака. И отсюда начинаются самые сложные испытания.