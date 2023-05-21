Эти 4 типа мужчин не годятся для серьезных отношений и семьи: с кем не стоит связываться

Харизматичный, веселый и привлекательный мужчина - прямо мечта любой женщины. Во время совместных прогулок или свиданий вам кажется, что он именно тот, кого вы хотели встретить. Но набор определенных черт характера совсем не значит, что он станет надежным партнером и мужем. Есть типы мужчин, с которыми длительные отношения и семья чаще всего не складываются.

Карьерист

Нет ничего плохого в том, что мужчина строит карьеру и все свои силы бросает на то, чтобы состояться в своей профессии. Но часто бывает так, что такие мужчины буквально не могут думать ни о чем, кроме своих профессиональных достижений.

Женщина и семья тоже требуют много внимания, и не каждая половинка готова к тому, что она будет видеть мужа только по ночам и изредка - по выходным. Рано или поздно у такой пары начинаются конфликты и недопонимания, а потом все эти приводит к разрыву.

Мама - мое все

Мужчина относится к маме с огромным уважением и любовью - это очень похвально. Если же наоборот - то тут начинают возникать вопросы и сомнения, а будет ли он относиться с уважением к своей половинке.

Но тут есть и другая крайность - мамин сын. Не стоит надеяться, что мужчина изменится сразу после заключения брака и начнет выбирать жену и свою семью. Тем более, что в таком перекосе мама часто сама не может отпустить сына и тем самым начинает портить ему жизнь.

Порой женщинам, которые вышли замуж за такого мужчину, кажется, что они создали семью сразу с мужчиной и его мамой. Все правила в доме будет диктовать именно мама.

Плохой парень

Этот тип мужчин очень притягателен для женщин. Они обычно милы, обаятельны, энергичны и непредсказуемы. С таким мужчиной яркие эмоции обеспечены, а вот скучно точно не будет. Они готовы идти против правил, нарушать нормы и часто совершают безумные поступки, чтобы сразить женщину наповал.

А вот хорошие мужья и семьянины из них получаются, увы, очень редко. Высокий уровень адреналина и шальной характер несовместимы со стабильностью, спокойствием и верностью.

Жуткий ревнивец

Поначалу, кажется, что приревновал к столбу, кустику или подружке - ах, он так сильно любит, что не готов ни с кем делить. А значительно позже выясняется, что мужчина буквально одержим страхами об измене. Ему мерещатся соперники, которые вот-вот уведут любимую женщину, даже в абсолютно женском коллективе или на просто на улице.

И есть еще хуже сценарий - когда свои страхи, подозрения и негатив мужчина вываливает просто на женщину. Будьте уверены - его припадки ревности и агрессии в семейной жизни будут только хуже. И поверить в то, что вы только с ним и даже не смотрите по сторонам, он не сможет даже через 15 лет брака.