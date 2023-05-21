Ці 4 типи чоловіків не годяться для серйозних стосунків та сім'ї: з ким не варто зв'язуватися

Харизматичний, веселий та привабливий чоловік – прямо мрія будь-якої жінки. Під час спільних прогулянок чи побачень здається, що він саме той, кого ви хотіли зустріти. Але набір певних рис характеру зовсім не означає, що він стане надійним партнером та чоловіком. Є типи чоловіків, з якими тривалі стосунки та сім'я найчастіше не складаються.

Які типи чоловіків не годяться для серйозних стосунків та шлюбу – читайте у матеріалі нижче.

Кар'єрист

Нема нічого поганого в тому, що чоловік будує кар'єру та всі свої сили кидає на те, щоб відбутися у своїй професії. Але часто буває так, що такі чоловіки не можуть думати ні про що, крім своїх професійних досягнень.

Жінка і сім'я теж вимагають багато уваги, і не кожна половинка готова до того, що вона бачитиме чоловіка тільки ночами й зрідка - у вихідні. Рано чи пізно у такої пари починаються конфлікти та непорозуміння, а потім усе це призводить до розриву.

Мама – моє все

Чоловік ставиться до мами з величезною повагою та любов'ю – це дуже похвально. Якщо ж навпаки - то тут починають виникати запитання та сумніви, а чи буде він ставитись з повагою до своєї половинки.

Але тут є й інша крайність – мамин син. Не варто сподіватися, що чоловік зміниться відразу після шлюбу і почне обирати дружину і свою сім'ю. Тим більше, що у такому перекосі мама часто сама не може відпустити сина і тим самим починає псувати йому життя.

Деколи жінкам, які вийшли заміж за такого чоловіка, здається, що вони створили родину одразу з чоловіком та його мамою. Усі правила у домі диктуватиме саме мама.

Поганий хлопець

Цей тип чоловіків дуже привабливий для жінок. Вони зазвичай милі, привабливі, енергійні та непередбачувані. З таким чоловіком яскраві емоції забезпечені, а от нудно точно не буде. Вони готові йти проти правил, порушувати норми та часто роблять шалені вчинки, щоб вразити жінку наповал.

А ось хороші чоловіки та сім'янини з них виходять, на жаль, дуже рідко. Високий рівень адреналіну та шалений характер несумісні зі стабільністю, спокоєм та вірністю.

Моторошний ревнивець

Спочатку, здається, що приревнував до стовпа, кущика чи подружки - ах, він так сильно любить, що не готовий ні з ким ділити. А значно пізніше з'ясовується, що чоловік буквально одержимий страхами про зраду. Йому ввижаються суперники, які ось-ось вкрадуть кохану жінку, навіть в абсолютно жіночому колективі або просто на вулиці.

І є ще гірший сценарій – коли свої страхи, підозри та негатив чоловік вивалює просто на жінку. Будьте певні - його напади ревнощів та агресії в сімейному житті будуть лише гіршими. І повірити в те, що ви тільки з ним і навіть не дивитеся на всі боки, він не зможе навіть через 15 років шлюбу.