ua ru
Пт, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Психолог рассказала, из-за каких ошибок молодые семьи часто разводятся

Новина українською →
Пятница 19 мая 2023 16:23
Психолог рассказала, из-за каких ошибок молодые семьи часто разводятся Что молодые пары разводятся (freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ирина Кулик

Крепкая семья - это большой труд. Расторжение брака является логическим завершением взаимоотношений, не приносящих положительных эмоций супругам. Причины, по которым молодые пары разводятся, есть несколько.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Неоправданные ожидания от семейной жизни

Часто молодые супруги думают, что семейная жизнь будет как в фильме, но это не всегда так. Для того чтобы получить прочные и дружеские отношения, нужно прилагать много усилий. Только тогда можно получить идеальную семейную жизнь.

Быт

Каждый день, выполняя домашние дела, партнер устает и может срываться на другом. В таком случае нужно распределять обязанности по дому, кто-то моет пол, другой - посуду.

Финансы

Финансовые проблемы также могут повлиять на молодые семьи. Высокая цена жизни, низкие доходы и огромные кредиты могут вызвать напряжение и конфликты в паре.

В результате участятся ссоры, а это может привести к разводу.

Влияние родственников

Если муж или жена не нравится кому-то из членов семьи, особенно родителям, то развод почти неизбежен. Ситуация особенно критична, если молодожены живут вместе с родителями. Вмешательства во взаимоотношения избежать не удастся, со временем ситуация будет только усиливаться.

Необдуманная женитьба

Приняв решение жениться или выйти замуж спонтанно, многие пары уже после первых месяцев замужества полностью разочаровываются в новом статусе.

Их начинает раздражать поведение второй половины и отсутствует желание выполнять семейные обязательства.

Ранее мы сообщали о 5 простых вещах, которые сделают ваши отношения счастливыми на долгие годы.

Также мы писали о чем действительно думают мужчины во время секса.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки розлучення