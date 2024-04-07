Передавать данные счетчика, если не пользуетесь газом? Ответ "Нафтогаза"

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе "Нафтогаза".

Однако бывают случаи, когда человек временно выехал из квартиры или дома и не использует газ. Как объяснили в "Нафтогазе" - таким пользователям также следует передавать данные счетчика для того, чтобы избежать некорректных начислений.

"Оператор ГРМ (ваш обл- или горгаз) может рассчитывать расходы на газ "по плановому ежемесячному объему потребления", если не получает актуальных данных", - пояснили в компании.

Как передать данные

Те, кто находится за границей или пока не проживают в своем доме, могут передавать показания счетчика через международный номер или воспользоваться нашими онлайн-сервисами.

В частности:

личным кабинетом на сайте my.gas.ua;​

прямым входом на https://gas.ua/ru/indicators для быстрой подачи без регистрации;​

отправив SMS на номер 4647;​

через чаты в Viber или Telegram.

Как известно, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но не касается электроэнергии и холодной воды.

Напомним, чтопоставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

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