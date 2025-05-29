Эти 3 знака Зодиака расцветут в конце мая: получат все и сразу

Когда 25 мая Меркурий вошел в знак Близнецов, начался период невероятных возможностей. Три знака Зодиака особенно ощутят мощное влияние этой энергии. Совсем скоро у них возрастет удача и появится шанс сочетать то, что казалось несовместимым.

Особенно ярким станет конец мая. Кому повезет в этот период, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Близнецы

Вас ожидает признание сразу в нескольких сферах. Вы можете получить вознаграждение за свою работу или удачно проявиться в творчестве.

Вселенная подталкивает вас к успеху там, где вы можете быть яркими и разносторонними, поэтому не бойтесь хвататься за новые возможности.

Дева

Вам обещают период профессиональной активности. Две работы или несколько прибыльных проектов - то, чем придется иметь дело.

Не волнуйтесь удача будет на вашей стороне, поэтому вы легко со всем справитесь и получите дополнительные доходы.

Стрелец

А вот вас ждут сердечные дела. Стрельцы могут увлечься сразу двумя романами, что потребует особого умения балансировать.

Романтические приключения сначала принесут удовольствие, но в конце концов придется сделать выбор. Будьте готовы прислушиваться к своему сердцу.

Меркурий в знаке Близнецы: что еще принесет этот период

Меркурий - планета коммуникации и интеллекта. 25 мая она вошла в знак Близнецы и пробудет там до 29 июня.

Этот период будет способствовать живому общению, быстрым идеям и решениям. Будет преобладать желание успевать делать несколько дел одновременно.

Особенно счастливым это время станет для представителей сферы образования, творчества, медиа и технологий.