Наконец-то здоровая любовь: у этих 5 знаков Зодиака начинается новый романтический этап
Названы счастливчики, которые скоро смогут встретить новую любовь и построить здоровые отношения.
Кому сулят новый романтический этап в жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.
Овен
Вы можете полностью отдаваться отношениям, но не все заслуживают вашей энергии. Будьте избирательными - именно это поможет привлечь правильного человека.
Отношения - это о партнерстве и взаимности. Не стоит тратить время на тех, кто не способен проявлять любовь в ответ.
Близнецы
Недостижимые партнеры и чрезмерные размышления - больше не про вас. Все изменится уже совсем скоро, особенно если вы научитесь отпускать ситуации и токсичных людей.
Судьба готовит вам невероятную встречу. Ваш человек найдет вас сам! Но, конечно, это не значит, что надо закрыться в четырех стенах и ждать.
Раки
Устанавливать границы, говорить нет без чувства вины и понимать собственные потребности - это именно те факторы, которые помогут встать на поиск гармоничного партнера.
Вы заслуживаете на здоровую и взаимную любовь, и скоро она ворвется в вашу жизнь. Будьте открыты к новым чувствам.
Лев
Вы склонны к поискам собственной ценности в партнере, что часто может приводить к нездоровым отношениям. Однако скоро ситуация изменится к лучшему.
Как только вы научитесь наслаждаться одиночеством, познаете себя и не будете гнаться за любовью - она сама найдет вас. Вы уже близко к тому, чтобы начать здоровые взаимоотношения.
Рыбы
Чрезмерная идеализация потенциального партнера может мешать в отношениях. Вселенная подталкивает вас пересмотреть свое отношение.
Измените предпочтения и понимание отношений. Это и приведет вас к правильному человеку, с которым вы сможете создать романтическую гармонию.
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