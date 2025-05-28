Эти 5 знаков Зодиака узнают неожиданную правду и начнут новый этап в жизни

Гороскоп на 29 мая обещает важное открытие нескольким знакам Зодиака. Эта правда поможет им встать на путь исцеления и полезных изменений.

Кому пророчат новый этап в жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Вам откроется правда, которую сначала воспринять будет трудно. Не стоит сопротивляться новой реальности, в конце концов она приведет вас к исцелению и принесет душевное облегчение.

Рак

У вас наступит тихое, но важное завершение. Без громких слов, только с ощущением в сердце - вы наконец сможете отпустить то, что мешало и почувствовать легкость. Доверьтесь этому тонкому процессу исцеления.

Весы

Вас ждет важное послание, которое лишь подтвердит то, что ваше сердце давно знало. Это может быть разговор, знак или удачное наблюдение. И это лишь усилит ваше доверие к своей интуиции.

Козерог

День научит проявлять творческую сторону личности. Не бойтесь создавать, даже если что-то не удается. Это ваше исцеление и удовлетворение. Подходите к делам с холодным умом и тогда получите невероятную красоту.

Водолей

К вам придет осознание, которое поможет изменить взгляды на жизнь и добавить целеустремленности вашим ежедневным ритмам. Чьи-то слова или какое-то задание научат вас, что быстро не всегда означает хорошо. Иногда к делам надо подходить спокойно.