Эти 3 знака Зодиака будут купаться в удаче до 20 мая: кто в списке?

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым будет особенно везти до 20 мая. Их ожидает мощный приток энергии, удачные стечения обстоятельств и приятные изменения в личной жизни и финансах. Звезды обещают период решений, которые принесут длительные результаты.

Овен

До 20 мая жизнь Овнов приобретет особый темп - все будет складываться, как по сценарию. Звезды подталкивают вас к давно откладывающимся решениям и на этот раз - результат будет максимально удачным. В финансах возможны приятные сюрпризы, не исключено неожиданное поступление денег. Успех будет сопровождать и в отношениях: вы сможете найти общий язык с теми, с кем раньше не удавалось. Главное - не терять энергию на сомнения, действуйте уверенно.

Рак

Для Раков это период, когда интуиция станет вашим основным союзником. Удача будет сопровождать в творчестве, общении и даже в романтических делах. Вы сможете привлечь внимание нужных людей, а также получить долгожданную поддержку. До 20 мая возможно улучшение финансового положения - кто получит надбавку, кто найдет новый источник дохода. Используйте это время для запуска новых идей, потому что Вселенная будет на вашей стороне.

Весы

Весы наконец-то ощутят баланс и внутреннюю гармонию - то, к чему стремились в последнее время. Удача будет рядом, особенно в переговорах, деловой сфере и делах, нуждающихся в дипломатии. Это отличный период для заключения сделок, изменений в карьере или открытия собственного дела. Звезды подсказывают: именно сейчас стоит проявить инициативу - ваш голос будет услышан. До 20 мая появится шанс сделать шаг вперед в том, что вам действительно важно.