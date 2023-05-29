Эти 3 способа помогут легко прочистить забитую раковину. А еще сэкономят вам деньги и время

Как почистить раковину

Кипяток

Когда сифон снят, тщательно очистите и промойте от загрязнений. После этого поставьте его назад.

Вантуз

Этот сантехнический ручной инструмент "на раз-два" прочистит засор в раковине без посторонней помощи. Вантуз нужно поместить над стоком в раковину, в которой должно быть немного воды. Дальше нужно несколько раз энергично нажать на ручку.

Несколько движений вперед-назад помогут очистить раковину от отходов.

По каким причинам забивается раковина

Остатки пищи

Накипь

Жир

Жир создает липкий осадок, на который "притягиваются" остатки продуктов, из-за чего забивается раковина. Усугубляет ситуацию холодная вода, при которой жир застывает и становится гуще. Лучше вообще не сливать его в раковину, а использовать для этого отдельный контейнер.