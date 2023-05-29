Ці 3 способи допоможуть легко прочистити забиту раковину. А ще заощадять вам гроші та час

Як почистити раковину

Окріп

Коли сифон знятий, виконайте його ретельне очищення та промивання від забруднень. Після цього поставте його назад.

Вантуз

Цей сантехнічний ручний інструмент "на раз-два" прочистить засмічення в раковині без сторонньої допомоги. Вантуз потрібно помістити над стоком у раковину, в якій має бути трохи води. Далі потрібно кілька разів енергійно натиснути на ручку.

Кілька рухів вперед-назад допоможуть очистити раковину від відходів.

З яких причин забивається раковина

Залишки їжі

Накип

Жир

Жир створює липкий осад, на який "притягуються" залишки продуктів, через що забивається раковина. Погіршує ситуацію холодна вода, при якій жир застигає і стає густішим. Краще взагалі не зливати його в раковину, а використовувати для цього окремий контейнер.