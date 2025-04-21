Эти 2 позы сна медленно разрушают ваше здоровье. Проверьте, спите ли вы так

Сон на животе

Сон на животе является одной из наименее рекомендуемых поз по выводам многих специалистов. Главная проблема заключается в значительной нагрузке на позвоночник, особенно в шейном и поясничном отделах. Чтобы дышать, приходится поворачивать голову в сторону, что вызывает длительное искривление шеи. Это может привести к:

Хронической боли в шее и спине

Неестественное положение позвоночника в течение длительного времени вызывает напряжение мышц и сдавливание нервов.

Нарушению кровообращения

Постоянное давление на определенную сторону шеи может ухудшить кровоснабжение мозга.

Утренние отеки и морщины по утрам

Сон лицом в подушку препятствует нормальному оттоку лимфы, способствуя отекам, а трение о ткань может ускорить появление "линий сна" и морщин.

Проблемы с дыханием

Давление на диафрагму может затруднять глубокое дыхание во время сна.

Хотя некоторые источники упоминают, что сон на животе может облегчить храп для некоторых людей, потенциальный вред для позвоночника и других систем организма делает эту позу нежелательной для регулярного использования.

Поза эмбриона (чрезмерно согнутая на боку)

Сон на боку является довольно распространенным и в целом считается лучшим, чем сон на животе. Однако его вариант в позе эмбриона, когда ноги сильно согнуты к груди, а спина скручена, может иметь свои недостатки, особенно если проводить в ней всю ночь или выбирать только одну сторону.

Нагрузка на суставы и позвоночник

Длительное пребывание в скрученном положении создает давление на суставы (колени, бедра) и ограничивает естественное выравнивание позвоночника, потенциально вызывая боль и скованность.

Ограничение дыхания

Сильное сгибание тела может ограничивать движение диафрагмы, затрудняя глубокое дыхание.

Асимметрия

Постоянный сон на одной стороне может способствовать мышечному дисбалансу и даже визуальной асимметрии со временем (например, морщины на одной стороне лица, давление на одно плечо).

Давление на внутренние органы

Хотя исследования по этому поводу неоднозначны, некоторые специалисты считают, что сон в сильно согнутой позе на правом боку может создавать излишнее давление на некоторые внутренние органы. (На левом боку часто рекомендуют спать для улучшения пищеварения и кровообращения, но чрезмерное сгибание все равно может быть проблемой).

В каких позах лучше спать?

Чаще всего рекомендованной позой для сна является сон на спине, поскольку он позволяет позвоночнику оставаться в наиболее естественном положении при условии правильной подушки, поддерживающей шею. Также благоприятным является сон на боку с относительно прямым позвоночником и подушкой между коленями для выравнивания бедер и таза.