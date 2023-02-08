Всего три важных секрета: как сделать отношения с любимым человеком счастливыми

Улучшить свои отношения можно с помощью разных способов. И у каждой пары есть свои собственные секреты. Однако есть всего три способа, которые помогут вам обрести счастье с вашим близким человеком.

Избегайте чтения мыслей

У каждого человека есть свои потребности. И наши партнеры не всегда могут удовлетворить все наши потребности, каждую нашу прихоть. Большинство любящих людей хотят доставить нам удовольствие и сделать счастливыми - настолько, насколько они могут.

Порой мы ожидаем, что партнер будет иметь способность к чтению мыслей, но в "стандартную комплектацию" эти свойства не входят. А мы злимся или разочаровываемся, когда они не могут угадать, что же мы хотели на самом деле. Особенно, в сфере удовлетворения наших потребностей.

Вы ловили себя когда-нибудь на мысли: "Он должен просто знать, что я хочу (что мне нравится/нужно)" или "Он должен знать, что я чувствую при этом"?

"Проблема в том, что чем менее ясно вы представляете себе, чего хотите, тем меньше вероятность того, что вы это получите", - сказано в книге Джона Готтмана "Семь принципов успешного брака".

Стоит принять тот факт, что эмоциональный интеллект может отличаться у партнеров. Подтекст и явные намеки, которые кажутся одному очевидными, могут быть совершенно непонятными для другого. Вам придется заполнить немало пробелов в общении, что вы смогли понимать друг друга более тонко. И не забывайте себя спрашивать периодически: "Мой партнер это сделал по злому умыслу прямо сейчас или он действительно не понял/не заметил".

Неявная просьба о помощи со стиркой может привести к тому, что вы ее не получите. Также, как и массаж и последний кусок торта.

"Разочарование и негодование возникает из-за нашей неспособности формулировать, что нам нужно или чего мы хотим, и обычно мы виним в этом наших партнеров", - подчеркивает психолог.

Позитивный фрейм

Есть простая формула, которая помогает решать проблемы или потребности в отношениях. Она делает вещи краткими и незащищенными по своей сути, поэтому наши партнеры более склонны услышать, что нам действительно нужно, а затем - понять, что они могут сделать, чтобы помочь.

Как это выглядит:

Я чувствую……

о (фактически изложите вопрос без суждений) …….

Мне нужно (я был бы признателен) ……

Если у вас не было секса несколько недель или ваш партнер не покупает вам приятные подарки, то агрессия и претензии не станут вам хорошими напарниками. Спросите о том, чего вы хотите и сформулируйте это как положительное. Сосредоточьтесь на том, как вы будете себя чувствовать, когда произойдет то, чего вы хотите. Так, чтобы ваш партнер понял, почему это важно для вас.

Пример: "Для меня было бы очень важно, если бы ты запланировал для нас свидание на день святого Валентина в этом году. Я люблю элемент неожиданности, а ты всегда придумываешь что-то очень крутое!"

Это гораздо лучше, чем жаловаться на то, что ваш партнер ничего не запланировал или грустно рассказывать о том, что муж подруги запланировал ужин в крутом ресторане или поездку.

Если вы хотите больше сексуальной близости, то дайте партнеру понять, что вы находите его привлекательным и желанным. Объясните, почему близость так особенна для вас, что заставляет вас хотеть именно его, почему это будет иметь значение.

"Делайте искренние комплименты, будьте конкретными и опирайтесь на прошлые успехи. Когда мы учимся подходить к нашим партнерам так, чтобы они могли лучше нас услышать и принять, мы в конечном итоге получаем больше того, чего хотим и в чем нуждаемся", - подчеркивает Кара Шейд.

Используйте эмоциональное заражение во благо

Наши эмоции могут быть заразными, как простуда и прочие радости, которые мы постоянно друг другу передаем. Хитрость в том, что с помощью эмоций вы сможете контролировать то, что распространяете.

Когда негатив зашкаливает, сохранять оптимизм становится трудно. Чем больше мы вкладываем положительной энергии, тем больше мы поддерживаем своих партнеров. Когда мы их хвалим и ценим, то это распространяется и умножается.

Застрять в циклах критики и защиты легко, а потом прокручивать это каждый день. А вот преднамеренное усилие, направленное на то, чтобы увидеть в своем партнере хорошее, поверить в то, что он делает все возможное, и дать ему презумпцию невиновности - может очень быстро изменить ваши отношения.

Чем больше позитива окружает наши отношения, тем больше мы склонны отпускать мелочи и сосредотачиваться на хорошем. Мы благодарны нашим партнерам и стремимся доставить им удовольствие, помочь им и провести с ними время.