13-й знак Зодиака Змееносец: что известно о мистическом созвездии и как оно меняет весь гороскоп

Если бы этот знак действительно стал 13-м в астрологической системе, это изменило бы гороскоп для большинства людей, ведь общепринятые даты рождения для других двенадцати знаков были бы другими.

Гороскоп на самом деле насчитывает не 12 знаков, а 13. Тринадцатый знак - загадочный и мистический Змееносец, который западная и ведическая астрологические традиции не включают в зодиакальные знаки, хотя Солнце и проходит через это созвездие.

Что известно о Змееносце, и какая характеристика людей, рожденных под этим знаком - ниже в материале Styler.

Кто такой Змееносец?

Змееносец (лат. Ophiuchus) - знак, под влияние которого попадают люди, родившиеся в период с 29 ноября по 17 декабря.

Символ Змееносца - человек, борющийся со змеем.

Идея учитывать тринадцатый знак Зодиака возникла еще в 1970 году, когда астролог Стивен Шмидт предложил 14-знаковый Зодиак, включая также Кита как знак. А вот Зодиак с 13 знаками был провозглашен астрологами Вальтером Бергом и Марком Ядзаки в 1995 году.

Знак Змееносца (фото: freepik)

Змееносец расположен между Скорпионом и Стрельцом, и если бы был включен в зодиакальный круг, Зодиак выглядел бы так:

Овен: 18 апреля - 13 мая

Телец: 13 мая - 21 июня

Близнецы: 21 июня - 20 июля

Рак: 20 июля - 10 августа

Лев: 10 августа - 16 сентября

Дева: 16 сентября - 30 октября

Весы: 30 октября - 23 ноября

Скорпион: 23 ноября - 29 ноября

Змееносец: 29 ноября - 17 декабря

Стрелец: 17 декабря - 20 января

Козерог: 20 января - 16 февраля

Водолей: 16 февраля - 11 марта

Рыбы: 11 марта - 18 апреля

Символ знака (фото: Википедия)

Характеристика людей, рожденных под знаком Змееносца

Это сильные, целеустремленные люди со стержнем, привыкшие работать на результат. В этих знаках преобладают свойства Скорпиона и Стрельца. Кармическая задача знака - обуздать в себе злобу, быть чуткими и помогать окружающим, научиться сопереживать.

Сначала Змееносец может показаться высокомерным эгоистом, привыкшим восхвалять себя, но это оправдано его талантом, умом и толковостью. Он умеет радоваться мелочам в жизни, редко опускает руки и любит рискованные приключения.

Представители знака - люди действий, которые не любят откладывать все на потом. В друзья Змееносцы выбирают людей, которые могут поддержать их авантюры, но при этом не омрачат их самих.

В любви Змееносцы стабильны. Выбрав одного партнера, они идут с ним бок о бок всю жизнь.

Мужчины-змееносцы - личности сложные, двойственные. Они либо творят, либо разрушают. Тихо проживать свою жизнь представители этого знака не намерены.

Женщины-змееносцы имеют железный характер. Они четко знают, куда идут, что хотят от жизни и людей, обладают трезвостью ума и любовью к себе, которую окружающие могут принять за высокомерие.