"Этот случай о халатности": Даша Астафьева впервые поделилась подробностями убийства ее члена семьи

Недавно певица и волонтерка Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками трагической новостью: она потеряла любимую собаку по прозвищу Чичико, которая умерла из-за неправильного лечения. Только сейчас артистка решилась рассказать подробности этого ужасного случая. Так, звезда уверена, что во всем виноваты ветеринары.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Что произошло с собакой Даши Астафьевой

Исполнительница опубликовала в своем блоге большое видео, в котором рассказала о последних днях жизни своего домашнего любимца.

Так, волонтер отметила, что долго колебалась, обнародовать ли эту историю, ведь думала, что во время войны она может быть неуместной.

В конце концов, она решила поделиться ею, чтобы те, кто столкнулся с подобной трагедией, смогли также рассказать об этом.

По словам Даши, в выходные она всегда проводила время с собаками, так было и 23 сентября.

Чичико (фото: instagram.com/da_astafieva)

Так, звезда предположила, что она могла недосмотреть и Чичико мог чем-то отравиться.

В ветклинике, владельцы которой уже успели стать друзьями Астафьевой, собаке назначили две капельницы и затем оставили на ночь.

"Обещали видео и отчет. Поэтому мы спокойно, почти спокойно ждали дальше. И действительно, впоследствии получили видео, где он гуляет, его хвалят за учтивость и послушание, а вечером он поужинал и отдыхал", - рассказала Астафьева.

Впоследствии оказалось, что у четырехлапого плохие анализы поджелудочной, но врачи уверяли: Чичико станет лучше после очередной капельницы.

Чичико (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Утром, в 10 часов, владелица клиники Катя позвонила нам и сказала, что в Чичи состояние ухудшилось, усилился болевой синдром. Я сказала, что мы немедленно едем, но она заверила: его не спасти, он в коме и сейчас умрет. Ехать, мол, не надо, потому что все бесполезно. Через несколько минут действительно позвонила, сообщила, что собачка умерла", - вспоминает Даша.

Приехав на место трагедии, артистка увидела, что ее пес лежал в клетке, покрытый пеленкой.

"Его шерсть не была скомкана, он не был мокрый или на операционном столе - он просто умер в клетке. Конечно. Это мои предположения. Предположение человека, который оставил в клинике отравленного, но живого пса", - сказала она.

Даша Астафьева с собаками (фото: instagram.com/da_astafieva)

По просьбе Даши посмотреть камеры видеонаблюдения, врачи отказали.

Также они утверждали, что у собаки была якобы "смертельную болезнь".

"Это неправда. Мы обожали нашего мальчика, ухаживали за ним, всегда вовремя делали чекапы в этой же клинике все эти годы. Мы очень его любили", - сказала Даша.

По словам знаменитости, она не будет обращаться в полицию, ведь у нее на руках нет видео и выписки.

"И этот случай не о жестокости. Он же о халатности, или как там назвать? А такие вещи в законе не пропишешь. Здесь люди не защищены, а я хочу, чтобы права животных уважали. Да. Хочу", - добавила Астафева.