"Цей випадок про халатність": Даша Астаф’єва вперше поділилася подробицями вбивства її члена родини

Нещодавно співачка й волонтерка Даша Астаф’єва поділилася зі своїми підписниками трагічною новиною: вона втратила улюбленого собаку на прізвисько Чічіко, який помер через неправильне лікування. Лише зараз артистка наважилася розповісти подробиці цього жахливого випадку. Так, зірка впевнена, що у всьому винні ветеринари.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Що сталося з собакою Даші Астаф’євої

Виконавиця опублікувала у своєму блозі велике відео, у якому розповіла про останні дні життя свого домашнього улюбленця.

Так, волонтерка зазначила, що довго вагалася, чи оприлюднювати цю історію, адже думала, що під час війни вона може бути недоречною.

Зрештою вона вирішила поділитися нею, щоб ті, хто зіткнувся з подібною трагедією, змогли також розповісти про це.

За словами Даші, на вихідних вона завжди проводила час із собаками, так було і 23 вересня.

Чічіко (фото: instagram.com/da_astafieva)

Так, зірка припустила, що вона могла недогледіти і Чічіко міг чимось отруїтись.

У ветклініці, власники якої вже встигли стати друзями Астаф'євої, собаці призначили дві крапельниці і потім залишили на ніч.

"Обіцяли відео та звіт. Тому ми спокійно, майже спокійно чекали далі. І дійсно, згодом отримали відео, де він гуляє, його хвалять за чемність і слухняність, а ввечері він гарно повечеряв і відпочивав", - розповіла Астаф'єва.

Згодом виявилося, що у чотирилапого погані аналізи підшлункової, але лікарі запевняли: Чічіко стане краще після чергової крапельниці.

Чічіко (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Вранці, о 10 годині, власниця клініки Катя подзвонила нам і сказала, що в Чічі стан погіршився, посилився больовий синдром. Я сказала, що ми негайно їдемо, але вона запевнила: його не врятувати, він у комі й зараз помре. Їхати, мовляв, не треба, бо все марно. Через декілька хвилин дійсно зателефонувала, повідомила, що песик помер", - згадує Даша.

Приїхавши на місте трагедіїї, артистка побачила, що її пес лежав у клітці, накритий пелюшкою.

"Його шерсть не була зім'ята, він не був мокрий чи на операційному столі - він просто помер у клітці. Звісно. Це мої припущення. Припущення людини, яка лишила в клініці отруєного, але живого пса", - сказала вона.

Даша Астафʼєва з собаками (фото: instagram.com/da_astafieva)

На прохання Даші переглянути камери відеоспостереження, лікарі відмовили.

Також вони стверджували, що собака мала начебто "смертельну хворобу".

"Це неправда. Ми обожнювали нашого хлопчика, доглядали за ним, завжди вчасно робили чекапи в цій самій клініці усі ці роки. Ми дуже його любили", - сказала Даша.

За словами знаменитості, вона не буде звертатися до поліції, адже у неї на руках нема відео та виписки.

"І цей випадок не про жорстокість. Він же про халатність, недбальство, чи як там назвати? А такі речі в законі не пропишеш. Тут люди не захищені, а я хочу, аби права тварин поважали. Так. Хочу", - додала Астафєва.