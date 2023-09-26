"Это нелюди". Даша Астафьева в слезах обвинила врачей в смерти своей собаки

Певица и волонтер Даша Астафьева рассказала о горе, которое у нее случилось. Дело в том, что ее любимая собака - Чича умерла. По словам исполнительницы, в это виноваты врачи ветеринарной клиники.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Астафьевой.

Что случилось с любимцем Астафьевой

Даша рассказала, что обратилась к врачам ветеринарной клиники, но там убили животное.

"Люди, которые это сделали - нелюди. Это ветклиника Долецких. Я много кому их рекомендовала. Но случилась ужасная ситуация халатного и жестокого отношения к члену нашей семьи. Это убийцы - вся команда", - написала звезда.

Астафьева в слезах на видео пообещала сообщить подробности немного позже, а также извинилась перед теми, кому что-то обещала в эти два дня.

"Это Чича. Мой сынок, которого убили в ветеринарной клинике", - написала артистка.

"И все кто говорит, что это просто собака - идите на**й. Сами вы собаки й***ные. Он был ребенком, которого мы доверили друзьям, которым было по**й на чужого ребенка. Такова жизнь", – подытожила певица.

Отметим, что собака Чичико - относится к породе сиба-ину. Звезда обожала его, он был членом семьи...

Фото: Даша Астафьева и ее собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)