Кардиологи рекомендуют: тест на отжимание, который может выявить проблемы с сердцем

Какое количество отжиманий свидетельствует о здоровом сердце

Количество отжиманий может рассказать многое об уровне физической подготовки. Исследователи из Гарварда обнаружили, что мужчины, которые могли сделать 40 и более отжиманий, имели значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя индивидуальные факторы, такие как возраст, вес и подготовка, имеют большое значение. Вот общие рекомендации:

Ниже среднего (0-10 отжиманий). Если трудно достичь этого показателя, то может потребоваться больше сил, чтобы улучшить силу, мышечную выносливость и сердечно-сосудистую форму. Низкие показатели отжиманий часто указывают на более слабую верхнюю часть тела и более высокий риск проблем с метаболизмом

Если трудно достичь этого показателя, то может потребоваться больше сил, чтобы улучшить силу, мышечную выносливость и сердечно-сосудистую форму. Низкие показатели отжиманий часто указывают на более слабую верхнюю часть тела и более высокий риск проблем с метаболизмом Средний уровень (11-20 отжиманий). Этот диапазон свидетельствует об умеренной физической форме, но стремление выше может быть полезным для здоровья сердца

Этот диапазон свидетельствует об умеренной физической форме, но стремление выше может быть полезным для здоровья сердца Выше среднего (21-39 отжиманий). Это отличный показатель, у вас хорошая выносливость и сила, что, вероятно, свидетельствует о хорошем общем здоровье сердечно-сосудистой системы

Это отличный показатель, у вас хорошая выносливость и сила, что, вероятно, свидетельствует о хорошем общем здоровье сердечно-сосудистой системы Отлично (40+ отжиманий). Это большой показатель того, что ваше сердце, легкие и мышцы работают эффективно вместе. Исследования показывают, что люди в этом диапазоне имеют наименьший риск сердечных проблем

Связь между отжиманиями и здоровьем сердца

В отличие от изолированных силовых упражнений, отжимания требуют координации всего тела, привлекая грудь, плечи, трицепсы и даже ноги для стабилизации. Это движение проверяет мышечную выносливость и заставляет сердце эффективно перекачивать кровь по всему телу.

Большее количество отжиманий обычно означает:

Лучшая выносливость сердечно-сосудистой системы: ваше сердце выдерживает длительные нагрузки, не уставая быстро

ваше сердце выдерживает длительные нагрузки, не уставая быстро Улучшение обмена веществ: люди, которые часто отжимаются, имеют более низкое артериальное давление и пониженный уровень холестерина

люди, которые часто отжимаются, имеют более низкое артериальное давление и пониженный уровень холестерина Усиление мышечной выносливости: поскольку мышцам нужен кислород для поддержания движения, большое количество отжиманий отражает эффективную систему доставки кислорода - один из ключевых показателей здоровья сердца

Чем полезны отжимания для сердца (фото: Freepik)

Как увеличить количество отжиманий

Тренируйте отжимания чаще

Если вы хотите усовершенствовать свои отжимания, подумайте о том, чтобы делать их часто. Попробуйте включить отжимания в свой распорядок дня, будь-то утром, перед сном.

Стремитесь тренировать отжимания и другие упражнения, ориентированные на грудь, два-три раза в неделю.

Укрепляйте мышцы

Укрепление груди, плеч и трицепсов облегчит отжимания. Добавьте такие упражнения, как жим лежа, что нацелен на подобные группы мышц, но позволяют нагружать больше.

Улучшайте состояние сердечно-сосудистой системы

Поскольку отжимания угрожают выносливости, улучшение общей кардиотренировки может помочь. Смешайте интервальные высокоинтенсивные тренировки (HIIT), греблю или езду на велосипеде.