Кардиологи рекомендуют: тест на отжимание, который может выявить проблемы с сердцем

Отжимания являются отличным тестом для определения силы верхней части тела. Исследования показывают, что количество отжиманий, которые вы можете выполнить, могут свидетельствовать о состоянии сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Количество отжиманий может рассказать многое об уровне физической подготовки. Исследователи из Гарварда обнаружили, что мужчины, которые могли сделать 40 и более отжиманий, имели значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Хотя индивидуальные факторы, такие как возраст, вес и подготовка, имеют большое значение. Вот общие рекомендации:
В отличие от изолированных силовых упражнений, отжимания требуют координации всего тела, привлекая грудь, плечи, трицепсы и даже ноги для стабилизации. Это движение проверяет мышечную выносливость и заставляет сердце эффективно перекачивать кровь по всему телу.
Большее количество отжиманий обычно означает:
Тренируйте отжимания чаще
Если вы хотите усовершенствовать свои отжимания, подумайте о том, чтобы делать их часто. Попробуйте включить отжимания в свой распорядок дня, будь-то утром, перед сном.
Стремитесь тренировать отжимания и другие упражнения, ориентированные на грудь, два-три раза в неделю.
Укрепление груди, плеч и трицепсов облегчит отжимания. Добавьте такие упражнения, как жим лежа, что нацелен на подобные группы мышц, но позволяют нагружать больше.
Поскольку отжимания угрожают выносливости, улучшение общей кардиотренировки может помочь. Смешайте интервальные высокоинтенсивные тренировки (HIIT), греблю или езду на велосипеде.
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