Кардіологи рекомендують: тест на віджимання, який може виявити проблеми з серцем

Віджимання є чудовим тестом для визначення сили верхньої частини тіла. Дослідження показують, що кількість віджимань, які ви можете виконати, можуть свідчити про стан серця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Кількість віджимань може розповісти багато про рівень фізичної підготовки. Дослідники з Гарварду виявили, що чоловіки, які могли зробити 40 і більше віджимань, мали значно менший ризик серцево-судинних захворювань.
Хоча індивідуальні фактори, такі як вік, вага та підготовка, мають велике значення. Ось загальні рекомендації:
На відміну від ізольованих силових вправ, віджимання вимагають координації всього тіла, залучаючи груди, плечі, трицепси і навіть ноги для стабілізації. Цей рух перевіряє м’язову витривалість та змушує серце ефективно перекачувати кров по всьому тілу.
Більша кількість віджимань зазвичай означає:
Тренуйте віджимання частіше
Якщо ви хочете вдосконалити свої віджимання, подумайте про те, щоб робити їх часто. Спробуйте включити віджимання у свій розпорядок дня, будь-то вранці, перед сном.
Прагніть тренувати віджимання та інші вправи, орієнтовані на груди, два-три рази на тиждень.
Зміцнення грудей, плечей і трицепсів полегшить віджимання. Додайте такі вправи, як жим лежачи, що націлений на подібні групи м’язів, але дозволяють навантажувати більше.
Оскільки віджимання загрожують витривалості, покращення загального кардіотренування може допомогти. Змішайте інтервальні високоінтенсивні тренування (HIIT), веслування або їзду на велосипеді.
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