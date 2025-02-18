Кардіологи рекомендують: тест на віджимання, який може виявити проблеми з серцем

Яка кількість віджимань свідчить про здорове серце

Кількість віджимань може розповісти багато про рівень фізичної підготовки. Дослідники з Гарварду виявили, що чоловіки, які могли зробити 40 і більше віджимань, мали значно менший ризик серцево-судинних захворювань.

Хоча індивідуальні фактори, такі як вік, вага та підготовка, мають велике значення. Ось загальні рекомендації:

Нижче середнього (0-10 віджимань). Якщо важко досягнути цього показника, то може знадобитися більше сил, щоб покращити силу, м’язову витривалість і серцево-судинну форму. Низькі показники віджимань часто вказують на слабшу верхню частину тіла та вищий ризик проблем з метаболізмом

Якщо важко досягнути цього показника, то може знадобитися більше сил, щоб покращити силу, м’язову витривалість і серцево-судинну форму. Низькі показники віджимань часто вказують на слабшу верхню частину тіла та вищий ризик проблем з метаболізмом Середній рівень (11-20 віджимань). Цей діапазон свідчить про помірну фізичну форму, але прагнення вище може бути корисним для здоров’я серця

Цей діапазон свідчить про помірну фізичну форму, але прагнення вище може бути корисним для здоров’я серця Вище середнього (21-39 віджимань). Це чудовий показник, у вас хороша витривалість і сила, що, ймовірно, свідчить про гарне загальне здоров’я серцево-судинної системи

Це чудовий показник, у вас хороша витривалість і сила, що, ймовірно, свідчить про гарне загальне здоров’я серцево-судинної системи Відмінно (40+ віджимань). Це великий показник того, що ваше серце, легені та м’язи працюють ефективно разом. Дослідження показують, що люди в цьому діапазоні мають найменший ризик серцевих проблем

Зв’язок між віджиманнями та здоров’ям серця

На відміну від ізольованих силових вправ, віджимання вимагають координації всього тіла, залучаючи груди, плечі, трицепси і навіть ноги для стабілізації. Цей рух перевіряє м’язову витривалість та змушує серце ефективно перекачувати кров по всьому тілу.

Більша кількість віджимань зазвичай означає:

Краща витривалість серцево-судинної системи: ваше серце витримує тривалі навантаження, не втомлюючись швидко

ваше серце витримує тривалі навантаження, не втомлюючись швидко Поліпшення обміну речовин: люди, які часто віджимаються, мають нижчий артеріальний тиск та знижений рівень холестерину

люди, які часто віджимаються, мають нижчий артеріальний тиск та знижений рівень холестерину Посилення м’язової витривалості: оскільки м’язам потрібен кисень для підтримки руху, велика кількість віджимань відображає ефективну систему доставки кисню - один із ключових показників здоров’я серця

Чим корисні віджимання для серця (фото: Freepik)

Як збільшити кількість віджимань

Тренуйте віджимання частіше

Якщо ви хочете вдосконалити свої віджимання, подумайте про те, щоб робити їх часто. Спробуйте включити віджимання у свій розпорядок дня, будь-то вранці, перед сном.

Прагніть тренувати віджимання та інші вправи, орієнтовані на груди, два-три рази на тиждень.

Зміцнюйте м'язи

Зміцнення грудей, плечей і трицепсів полегшить віджимання. Додайте такі вправи, як жим лежачи, що націлений на подібні групи м’язів, але дозволяють навантажувати більше.

Покращуйте стан серцево-судинної системи

Оскільки віджимання загрожують витривалості, покращення загального кардіотренування може допомогти. Змішайте інтервальні високоінтенсивні тренування (HIIT), веслування або їзду на велосипеді.