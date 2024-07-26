Этот вкусный фрукт поможет снизить риск образования тромбов

Популярные фрукты бананы, которые обожают, многие, очень полезны для здоровья. Также этот продукт может предотвратить риск возникновения тромбоза.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на National Institutes of Health.

Что показало исследование о бананах

Если съедать по одному банана утром, в обед и на ужин, риск образования тромбов и инсульта может снизиться на 21%.

Это объясняется тем, что бананы снабжают организм необходимой порцией калия, который играет ключевую роль в снижении риска тромбообразования.

Эксперты считают, что получение 1600 мг калия в сутки из бананов или других продуктов, содержащих этот элемент, может снизить вероятность инсульта на 21%.

Какие полезные свойства имеют бананы

Снижают кровяное давление и поддерживают здоровье сердца.

Помогают при изжоге, поскольку действуют как природные антациды, связывающие кислоты, что делает их полезными для желудка.

Содержат много железа, что способствует общему здоровью организма.

Является источником энергии благодаря своему составу.

Облегчают запоры, благодаря высокому содержанию пищевых волокон, способствующих регулярным стулам.

Успокаивают нервы благодаря содержанию витамина В.

Регулируют температуру тела.

Кстати, содержащийся в бананах триптофан превращается в серотонин, который помогает повысить настроение и уменьшить симптомы депрессии.

Бананы являются хорошим источником быстро усваиваемых углеводов, снабжающих организм энергией, особенно полезно для активных людей и спортсменов.