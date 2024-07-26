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Этот вкусный фрукт поможет снизить риск образования тромбов

Пятница 26 июля 2024 10:20
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Этот вкусный фрукт поможет снизить риск образования тромбов Фото: Какие фрукты помогут снизить риск тромбоза (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Популярные фрукты бананы, которые обожают, многие, очень полезны для здоровья. Также этот продукт может предотвратить риск возникновения тромбоза.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на National Institutes of Health.

Что показало исследование о бананах

Если съедать по одному банана утром, в обед и на ужин, риск образования тромбов и инсульта может снизиться на 21%.

Это объясняется тем, что бананы снабжают организм необходимой порцией калия, который играет ключевую роль в снижении риска тромбообразования.

Эксперты считают, что получение 1600 мг калия в сутки из бананов или других продуктов, содержащих этот элемент, может снизить вероятность инсульта на 21%.

Какие полезные свойства имеют бананы

  • Снижают кровяное давление и поддерживают здоровье сердца.
  • Помогают при изжоге, поскольку действуют как природные антациды, связывающие кислоты, что делает их полезными для желудка.
  • Содержат много железа, что способствует общему здоровью организма.
  • Является источником энергии благодаря своему составу.
  • Облегчают запоры, благодаря высокому содержанию пищевых волокон, способствующих регулярным стулам.
  • Успокаивают нервы благодаря содержанию витамина В.
  • Регулируют температуру тела.

Кстати, содержащийся в бананах триптофан превращается в серотонин, который помогает повысить настроение и уменьшить симптомы депрессии.

Бананы являются хорошим источником быстро усваиваемых углеводов, снабжающих организм энергией, особенно полезно для активных людей и спортсменов.

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