Этот вкусный фрукт поможет снизить риск образования тромбов
Популярные фрукты бананы, которые обожают, многие, очень полезны для здоровья. Также этот продукт может предотвратить риск возникновения тромбоза.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на National Institutes of Health.
Что показало исследование о бананах
Если съедать по одному банана утром, в обед и на ужин, риск образования тромбов и инсульта может снизиться на 21%.
Это объясняется тем, что бананы снабжают организм необходимой порцией калия, который играет ключевую роль в снижении риска тромбообразования.
Эксперты считают, что получение 1600 мг калия в сутки из бананов или других продуктов, содержащих этот элемент, может снизить вероятность инсульта на 21%.
Какие полезные свойства имеют бананы
- Снижают кровяное давление и поддерживают здоровье сердца.
- Помогают при изжоге, поскольку действуют как природные антациды, связывающие кислоты, что делает их полезными для желудка.
- Содержат много железа, что способствует общему здоровью организма.
- Является источником энергии благодаря своему составу.
- Облегчают запоры, благодаря высокому содержанию пищевых волокон, способствующих регулярным стулам.
- Успокаивают нервы благодаря содержанию витамина В.
- Регулируют температуру тела.
Кстати, содержащийся в бананах триптофан превращается в серотонин, который помогает повысить настроение и уменьшить симптомы депрессии.
Бананы являются хорошим источником быстро усваиваемых углеводов, снабжающих организм энергией, особенно полезно для активных людей и спортсменов.
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