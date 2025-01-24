Паста с морепродуктами: рецепт вкусного ужина от Клопотенко

Паста с морепродуктами - изысканное и одновременно простое блюдо для обеда или ужина. А сухое вино и специи добавляют пасте легкую кислинку, делая блюдо еще вкуснее.

О том, как быстро приготовить изысканную пасту с морепродуктами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Евгена Клопотенко.

Что нужно для пасты с морепродуктами

Для того, чтобы приготовить изысканную пасту на ужин, необходимы такие ингредиенты:

паста - 210 г

смесь морепродуктов - 250 г

томаты пелати (или консервированные помидоры) - 200 г

пармезан - 50 г

лук - 1 шт.

растительное масло - 2 ст. л.

вино - 50 мл

чеснок - 3-4 зубчика

орегано - 0,5 ч. л.

базилик - горстка

Как готовить пасту по рецепту Клопотенко

Для приготовления пасты первым делом необходимо разморозить морепродукты. Лучший способ - это переложить смесь из морозилки в холодильник. Впрочем, важно не оставлять морепродукты при более высокой температуре надолго.

Налейте в кастрюлю воду для пасты и поставьте посуду на огонь до закипания жидкости. Тем временем разогрейте масло на сковороде. Почистите лук и чеснок, лук измельчите ножом, а чеснок раздавите боковой частью лезвия ножа.

Бросьте чеснок в разогретую сковороду и обжарьте в течение 30 секунд. После этого чеснок нужно убрать из масла. Вместо этого всыпьте в сковороду лук и прожарьте его до размягчения в течение 1-2 минут.

После этого добавьте размороженные морепродукты и немного жидкости из оттаявшей смеси. Их не нужно обжаривать слишком долго.



Как готовить пасту с морепродуктами (скриншот / Евген Клопотенко)

Когда морепродукты достаточно нагреются, влейте в сковороду сухое вино. Пока вино испаряется, измельчите томаты до однородности.

Влейте полученную густую томатную пасту к смеси морепродуктов и тушите все в течение 3-4 минут, до загустения соуса. Затем добавьте орегано, а также соль и перец по вкусу.

Тем временем отварите пасту согласно инструкции на упаковке, оставив макароны слегка недоваренными. После этого переложите пасту в сковороду с морепродуктами, перемешайте ингредиенты и прожарьте блюдо около 3 минут.

Выложите пасту на тарелки и украсьте помытым базиликом и натертым на маленькой терке сыром. Несмотря на то, что в пасту с морепродуктами по традиционным рецептам не добавляют сыры, этот ингредиент прекрасно сбалансирует вкус блюда.