Этот способ поможет всегда резать лук без слез

Почему от лука плачут

Содержащиеся в луковом соке ферменты и сера заставляют летучие соединения попадать в воздух и заставляют нас плакать при нарезании этого овоща, независимо от его сорта.

Как нарезать лук без слез

Во время чистки и нарезки лука одним из важнейших аксессуаров очень острый нож. Тупой, слегка ржавый инструмент - самое страшное, что может произойти при резке. Сильное давление на овощ вместо плавной резки заставляет лук выделять сок, содержащий серу. Это раздражает глаза и вызывает слезотечение, а иногда и раздражение носа. Это приводит к чиханию и очищению носовых пазух.

Самый эффективный способ избежать плача при нарезании лука - положить овощ в морозилку примерно на 10 минут перед тем, как нарезать.

Благодаря этому его структура начнет изменяться и летучие соединения перестанут раздражать глаза. Кроме того, после временной заморозки вы сможете быстрее и эффективнее нарезать лук, а его кусочки не будут трескаться и расслаиваться.

Охлаждение в холодильнике может быть недостаточным, но короткое время в морозильной камере значительно облегчит работу.

Как правильно жарить лук?

Лук необходимо нашинковать мелкими кубиками, причем кусочки должны быть одинакового размера. Не бросайте лук на разогретую сковороду с небольшим количеством масла - она только сожжется в мгновение ока. Лучше всего положить кусочки лука на средне разогретую сковороду с достаточным количеством жира, чтобы немного покрыть лук.

Если вам нравится маслянистый вкус лука, а масло достаточно быстро подгорает на сковороде, для этого есть одно решение. Просто к сливочному маслу добавьте немного подсолнечного масла.