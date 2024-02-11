Этот завтрак понравится всем. Готовим нежные панкейки на воде

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

250 мл. воды

260 гр. муки

2 ст. л. сахара

2 яйца

1 г. ванилина

2 ст. л. оливкового масла

половина ч. л. соли

2 ч. л. разрыхлителя для теста.

Начнем приготовление. Сначала отделите от белков желтки. Белки нужно убрать в холодильник, а желтки взбейте с водой в большой миске. Делайте это до тех пор пока не появится пенка.

Затем добавляйте в желтки муку с ванилином и разрыхлителем. Вымешайте все до однородности, добавьте оливковое масло и еще раз все вымешайте.

В отдельной миске взбейте охлажденные белки с солью, постепенно добавляя сахар. Когда образуется пышная пена, осторожно введите ее в тесто с желтками и мукой.

Затем начинайте жарить панкейки. Выкладывайте небольшое количество теста на разогретую сухую сковороду и переворачивайте на другую сторону, когда тесто станет матовым и появятся пузырьки. Готовые панкейки можно подавать с медом, сиропом или чем-нибудь сладеньким на ваш вкус.