Этот завтрак понравится всем. Готовим нежные панкейки на воде

Когда блины и оладьи надоели, а вы хотите полакомиться чем-нибудь вкусным на завтрак или просто так - попробуйте приготовить нежные панкейки на воде. Простой рецепт "осилит" любой, а готовое блюдо поразит вас вкусом и красотой.
Как приготовить панкейки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯБПоїла".
Начнем приготовление. Сначала отделите от белков желтки. Белки нужно убрать в холодильник, а желтки взбейте с водой в большой миске. Делайте это до тех пор пока не появится пенка.
Затем добавляйте в желтки муку с ванилином и разрыхлителем. Вымешайте все до однородности, добавьте оливковое масло и еще раз все вымешайте.
В отдельной миске взбейте охлажденные белки с солью, постепенно добавляя сахар. Когда образуется пышная пена, осторожно введите ее в тесто с желтками и мукой.
Затем начинайте жарить панкейки. Выкладывайте небольшое количество теста на разогретую сухую сковороду и переворачивайте на другую сторону, когда тесто станет матовым и появятся пузырьки. Готовые панкейки можно подавать с медом, сиропом или чем-нибудь сладеньким на ваш вкус.
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