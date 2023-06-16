Этот секрет поможет ловить карасей чуть ли не мешками

В большинстве областей Украины уже со второй половины июня разрешена рыбалка. Поэтому пора готовить снасти, наживку, прикормку и еще на рассвете направляться на утренний клев. Один из самых любимых трофеев рыбаков - карась. И если вы до сих пор не знали, он настоящий "токсикоман".

Именно эта особенность поможет вам ловить рыбу чуть ли не мешками. Как именно ее использовать - в материале Styler дальше.

Секрет - в ароматизаторах

В качестве прикормки для ловли карася в июне подойдет практически любая: кукуруза, перловка, геркулес, панировочные сухари и т. д. Смесь для нее можно сделать самому, или купить в магазине уже готовую с пометкой "карась".

Карась - настоящий "токсикоман", поэтому попробуйте поэкспериментировать с ароматизаторами, добавленными в прикорм.

Вот эти запахи могут привлечь карася:

анис

укроп

чеснок

подсолнечника масло нерафинированное

сыр "твердых" сортов

экстракт малины

корвалол

Даже керосин может прийтись по вкусу карасю.

И не забывайте добавлять вашу наживку в прикормку.

На что ловить

Универсальной наживкой для карася является обычный червь, который можно добывать прямо около водоема. Рыбаки говорят, что карасю нравится местный червь, даже если он невзрачен и выглядит "не аппетитно".

Можно попробовать ловить на болтушку (тесто из манной крупы или пшеничной муки), перловку, мякоть хлеба. Возьмите разные виды наживок, чтобы понять предпочтения карася на этом водоеме.

Карася выловить - целая наука (фото: freepik)

Следите за погодой

На клев любой рыбы больше всего влияют колебания атмосферного давления. Резкие прыжки приводят к тому, что рыба практически не клюет, особенно если давление скачет вверх.

Лучше всего рыба клюет, когда давление стабильное в течение нескольких дней или медленно снижается.

Карась любит теплую погоду, но не жару - тогда он клюет хуже. А вот когда температура поднялась на несколько градусов после длительного похолодания, можно ожидать активности рыбы.

При резком похолодании рыба становится менее активной, уходит на глубину и перестает клевать.

Карась клюет при 12-30 градусах, а интенсивно - при 19-23.

Это важно знать

На большинстве территорий Украины запрещен отлов рыбы во всех водохранилищах и озерах с заливами, проливами, включая зону подтопления во время нереста - с 1 апреля по 10 июня.

Во всех реках и их корневых водах запрет действует - с 1 апреля по 20 мая.

А вот во вновь водных объектах, а также в придаточной системе рек и других водных объектах - с 1 апреля по 30 июня.