ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цей секрет допоможе ловити карасів ледь не мішками

Новость на русском →
П'ятниця 16 червня 2023 07:20
Цей секрет допоможе ловити карасів ледь не мішками Як ловити карася (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В більшості областей України вже з другої половини червня дозволена риболовля. Тож час готувати снасті, наживку, прикормку і ще вдосвіта прямувати на вранішній кльов. Один з найулюбленіших трофеїв кожного рибалки - карась. І якщо ви досі не знали, він справжній "токсикоман".

Саме ця особливість допоможе вам ловити рибу ледь не мішками. Як саме її використовувати - в матеріалі Styler далі.

Секрет - в ароматизаторах

В якості прикормки для лову карася в червні підійде практично будь-яка: кукурудза, перловка, геркулес, панірувальні сухарі тощо. Суміш для неї можна зробити самому, або купити в магазині вже готову з позначкою "карась".

Карась - справжній "токсикоман", тож спробуйте поекспериментувати з ароматизаторами, доданими до прикорму.

Ось ці запахи можуть принадити карася:

  • аніс
  • кріп
  • часник
  • соняшника олія нерафінована
  • сир "твердих" сортів
  • екстракт малини
  • корвалол

Навіть керосин може прийти до вподоби карасю.

І не забувайте додавати вашу наживку до прикормки

На що ловити

Універсальної наживкою для карася є звичайний черв'як, якого можна добувати прямо біля водойми. Рибалки кажуть, що карасю подобається місцевий черв'як, навіть якщо він непоказний і виглядає "не апетитно".

Можна спробувати ловити на бовтанку (тісто з манної крупи чи пшеничного борошно), перловку, м'якуш хліба. Візьміть різні види наживок, щоб зрозуміти уподобання карася на цій водоймі.

Цей секрет допоможе ловити карасів ледь не мішками

Карася виловити - ціла наука (фото: freepik)

Стежте за погодою

На клювання будь-якої риби найбільше впливають коливання атмосферного тиску. Різкі стрибки призводять до того, що риба практично не клює, особливо, якщо тиск скаче вгору.

Найкраще ж риба клює, коли тиск стабільний протягом кількох днів, або повільно знижується.

Карась любить теплу погоду, але не спеку - тоді він клює гірше. А от коли температура піднялася на кілька градусів після тривалого похолодання, можна очікувати на активність риби.

При різкому похолоданні риба стає менш активною, йде на глибину і перестає клювати.

Карась клює при 12-30 градусах, а інтенсивно - при 19-23.

Це важливо знати

На більшості територій України заборонено вилов риби у всіх водосховищах і озерах з затоками, протоками, включаючи зону підтоплення під час нересту - з 1 квітня по 10 червня.

У всіх річках та їх кореневих водах заборона діє - з 1 квітня по 20 травня.

А от у новостворених водних об’єктах, а також у придатковій системі річок та інших водних об’єктах - з 1 квітня по 30 червня.

Пам'ятайте, що ходити на нічну риболовлю заборонено комендантською годиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
риба рибалка карась