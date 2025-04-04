Этот салат для молодости надо есть всем украинцам: легкий рецепт
Диетолог раскрыла секретный рецепт салата, который, по ее мнению, должен стать основой рациона каждого украинца, кто стремится сохранить молодость и здоровье.
Простой рецепт блюда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Анжелики Рыбко в Instagram.
Этот салат не только вкусный, но и богат фитоэстрогенами - веществами, поддерживающими гормональный баланс и замедляющими процессы старения.
Какие нужны ингредиенты?
- Чечевица (зеленая или коричневая) - 100 г (в сухом виде)
- Гранат (зерна) - 1 стакан
- Кунжутные семена - 2 ст. л.
- Подсолнечные семечки - 1 ст. л.
- Красный лук - 1 шт.
- Петрушка - 0,5 пучка
- Оливковое масло - 2-3 ст. л.
- Лимонный сок - 1-2 ст. л.
- Мед - 1 ч. л. (по желанию)
- Соль, перец - по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления
Чечевицу промыть, замочить на 3-4 часа.
Залить кипятком (соотношение 1:2), варить 15-20 минут до состояния "аль денте".
Слить воду, охладить чечевицу.
Кунжут и подсолнечник обжарить на сухой сковороде 2-3 минуты.
Лук нарезать полукольцами, петрушку мелко.
В миске смешать чечевицу, лук, зелень, гранат и семечки.
Для заправки смешать масло, лимонный сок, мед, соль и перец.
Заправить салат, посыпать семечками. По желанию добавить орехи.
Почему ингредиенты салата такие полезные?
- Чечевица - это источник изофлавонов, смягчающих гормональные колебания.
- Кунжут содержит лигнаны, регулирующие эстрогеноподобные процессы, и кальций для костей.
- Гранат богат антиоксидантами.
Этот салат - сытное, богатое белком, полезными жирами, витаминами и микроэлементами блюдо, которое подходит как самостоятельно, так и в качестве гарнира к рыбе или мясу.
Вас может заинтересовать
- Развеян главный миф о сухофруктах, в который верили все
- Весенний украинский суперфуд, который нужно есть всем
- 5 продуктов, которые обязательно стоит добавить в рацион в апреле
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.