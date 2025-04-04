ua en ru
Пт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Этот салат для молодости надо есть всем украинцам: легкий рецепт

Пятница 04 апреля 2025 09:13
UA EN RU
Этот салат для молодости надо есть всем украинцам: легкий рецепт Фото: Как приготовить салат для молодости (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Диетолог раскрыла секретный рецепт салата, который, по ее мнению, должен стать основой рациона каждого украинца, кто стремится сохранить молодость и здоровье.

Простой рецепт блюда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Анжелики Рыбко в Instagram.

Этот салат не только вкусный, но и богат фитоэстрогенами - веществами, поддерживающими гормональный баланс и замедляющими процессы старения.

Какие нужны ингредиенты?

  • Чечевица (зеленая или коричневая) - 100 г (в сухом виде)
  • Гранат (зерна) - 1 стакан
  • Кунжутные семена - 2 ст. л.
  • Подсолнечные семечки - 1 ст. л.
  • Красный лук - 1 шт.
  • Петрушка - 0,5 пучка
  • Оливковое масло - 2-3 ст. л.
  • Лимонный сок - 1-2 ст. л.
  • Мед - 1 ч. л. (по желанию)
  • Соль, перец - по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Чечевицу промыть, замочить на 3-4 часа.

Залить кипятком (соотношение 1:2), варить 15-20 минут до состояния "аль денте".

Слить воду, охладить чечевицу.

Кунжут и подсолнечник обжарить на сухой сковороде 2-3 минуты.

Лук нарезать полукольцами, петрушку мелко.

В миске смешать чечевицу, лук, зелень, гранат и семечки.

Для заправки смешать масло, лимонный сок, мед, соль и перец.

Заправить салат, посыпать семечками. По желанию добавить орехи.

Почему ингредиенты салата такие полезные?

  • Чечевица - это источник изофлавонов, смягчающих гормональные колебания.
  • Кунжут содержит лигнаны, регулирующие эстрогеноподобные процессы, и кальций для костей.
  • Гранат богат антиоксидантами.

Этот салат - сытное, богатое белком, полезными жирами, витаминами и микроэлементами блюдо, которое подходит как самостоятельно, так и в качестве гарнира к рыбе или мясу.

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровье
NEWS
Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО
Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО