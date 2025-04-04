Этот салат для молодости надо есть всем украинцам: легкий рецепт

Этот салат - сытное, богатое белком, полезными жирами, витаминами и микроэлементами блюдо, которое подходит как самостоятельно, так и в качестве гарнира к рыбе или мясу.

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