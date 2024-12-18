Этот рецепт панеттоне заставит вас забыть обо всей остальной выпечке

Панеттоне - сладкий итальянский хлеб, который начали делать еще во времена Римской империи. Интересно, что панеттоне очень напоминает украинскую пасху, но готовится не на Пасху, а на Рождество.

О том, как приготовить итальянский рождественский хлеб панеттоне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk".

Что нужно для панеттоне

пшеничная мука - 600 г

молоко - 200 г и 1 ст. л.

ром (вода, коньяк, сок) - 100 г

свежие дрожжи - 30 г

яйца - 3 шт.

сливочное масло - 110 г

сахар - 150 г

ванильный сахар - 10 г

соль - щепотка

вяленая клюква - 50 г

светлый изюм - 50 г

темный изюм - 50 г

цедра - с 1 апельсина

Как готовить панеттоне

Для приготовления панеттоне, все ингредиенты нужно заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Изюм и другие сухофрукты нужно замочить хотя бы на день в алкоголе или соке.

Приготовление теста для итальянского хлеба начинается с опары. Подогрейте 200 г молока, свежие дрожжи измельчите в глубокую миску. Влейте молоко и перемешайте ингредиенты до полного растворения дрожжей.

Просейте к дрожжам 100 г муки; сахар добавлять не нужно. Оставьте опару при комнатной температуре на 30-40 минут.

Пока поднимается опара, разбейте в глубокую миску 2 яйца, всыпьте обычный и ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте ингредиенты до однородной консистенции и взбейте массу в течение 2 минут до посветления.

Добавьте яичную массу к опаре и перемешайте смесь до однородности. Просейте 400 г муки и постепенно добавьте в тесто, вымешивая массу лопаткой.

Подогрейте масло до размягчения и добавьте его в массу для панеттоне. Вымешивайте тесто в течение 15-20 минут, чтобы оно полностью отстало от стенок, однако слегка липло к рукам.

Тесто для панеттоне до и после вымешивания (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Накройте посуду с тестом пищевой пленкой, сделайте в ней дырочки и поставьте в теплое место примерно на час. Затем добавьте в тесто начинку: апельсиновую цедру, сушеные ягоды и изюм.

Снова накройте тесто пленкой и поставьте в теплое место на еще один час. Отделите тесто от стенок посуды и переложите в форму для выпекания, заполнив ее на одну треть.

Накройте тесто пленкой и оставьте при комнатной температуре еще на 30-40 минут. Тогда хлеб панеттоне будет пышным и вкусным.

Для смазки смешайте столовую ложку молока и яичный желток. Смажьте поверхность панеттоне, а затем присыпьте штрейшелем - перетертыми в крошку 100 г муки, 0,5 ст. л. сахара и 10 г масла.

Как готовить панеттоне (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте панеттоне около часа. После 15 минут от начала выпекания накройте хлеб фольгой, чтобы он не сгорел. Готовность итальянского хлеба можно проверить зубочисткой.