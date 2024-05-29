Почему мы не можем начать новую жизнь с понедельника: вот, что нам действительно мешает

Приходит начало года, лета или весны, понедельник - и мы пытаемся начать новую жизнь. Преисполненные решимости и вдохновения мы строим планы, записываемся в зал, на бассейн. Признайтесь, как часто вы пытались это сделать, и у вас это действительно получилось. Впоследствии появлялось много разных "но", вдохновение пропадало, огонь угасал и ничего не получалось.

Почему у человека не получается начать новую жизнь с понедельника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение психологов для Telegram-канала "Психологическая поддержка".

Почему у нас ничего не получается

Как объясняют психологи, мы сосредотачиваемся на далеких, не всегда четко очерченных целях, пренебрегая конкретными шагами, ведущими к ним. Именно эти "маленькие шаги" - это те же задачи, выполняя которые мы постепенно и неустанно идем к цели.

Отсутствие четкого плана. Вам нужно определить четкие цели, затем разбить их на меньшие шаги с конкретными сроками выполнения.

Неискренность целей. Не все желания истинно наши. Некоторые навязаны обществом, но мы настолько привыкаем мыслить в этом направлении, что считаем их своими. И когда мы начинаем действовать для достижения такой цели, мы теряем к ней интерес.

Отсутствие мотивации. Если цель не ваша, вы подсознательно сопротивляетесь ей. Когда вы осознаете причины, почему вам нужно добиться этой цели, вы сможете более эффективно выстроить план действий.

Перегрузка. Не бросайтесь сразу за несколько дел, потому что ничего не доведет до конца. Смена привычек - это стресс для мозга.

Отсутствие поддержки. На первых этапах большое значение имеет нравственная поддержка близких. В компании единомышленников или поддерживающих вас людей значительно легче будет начать что-то новое.

Как изменить свою жизнь к лучшему

Психологи уверены, что изменить свою жизнь можно и на это достаточно одного года. Для этого нужно выполнять следующие ключевые шаги:

1. Сформулируйте четкую цель

2. Разбейте цель на мелкие шаги

3. Создайте план действий с четкими сроками

4. Найдите мотивацию

5. Не перегружайте себя

6. Ищите поддержку

7. Будьте последовательны

8. Не сдавайтесь

"Изменение жизни – это не спринт, а марафон. Будьте готовы к трудностям, но продолжайте двигаться. Помните, что даже маленькие шаги ведут к большой цели. Поверьте в себя - и у вас все получится", - советуют специалисты.