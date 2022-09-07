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Де картоплю в жодному разі не можна зберігати: цю помилку роблять усі

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Середа 07 вересня 2022 21:33
Де картоплю в жодному разі не можна зберігати: цю помилку роблять усі Де не можна зберігати картоплю (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після покупок люди зазвичай зберігають усі продукти в холодильнику. Це ідеальне місце, щоб зберегти їх свіжими. Однак важливо знати, що не всі продукти можна класти у холодильник. Особливо, якщо мова йде про картоплю.

Про це пише Sante Plus.

Як зберігати картоплю

Фахівці кажуть, що певні продукти не можна зберігати в холодильнику, адже можна зашкодити своєму здоров'ю.

Зокрема, картоплю потрібно зберігати при кімнатній температурі.

Зазначається, що низька температура у холодильнику змінює смак картоплі, перетворюючи крохмаль на цукор. Це також порушує структуру овоча, який після варіння стає твердішим і зернистішим.

З іншого боку, коли крохмаль денатурований, то він може викликати небезпечну хімічну реакцію під час варіння картоплі.

Картопля, як правило, гниє швидше, коли контактує з холодом. Крохмаль при контакті з низькою температурою перетворюється на фруктозу і глюкозу. Ця реакція називається "холодним підсолоджуванням".

Тому, коли ви потім смажите або запікаєте картоплю при високих температурах понад 250°C, цукор змішується з амінокислотою аспарагін, яка потім утворює хімічну речовину під назвою "акриламід".

Найкращий спосіб захистити свій будинок від цієї токсичної речовини - це зберігати картоплю в прохолодному сухому місці, наприклад, у коморі. Крім того, під час приготування уникайте надмірного підсмажування, щоб зменшити рівень акриламіду.

Що не можна зберігати в холодильнику

Цибуля

Цибулю, як і часник категорично не можна зберігати в холодильнику. Все тому, що ці продукти легко стають жертвою окислення. Від вологості такий овоч швидко покривається пліснявою, втрачає твердість і смак.

Крім того, сильний цибульний запах у холодильнику може впливати на інші продукти. Тому краще залиште цибулю в коморі, де вона може зберігатися місяцями.

Помідори

Холод у холодильнику робить такий овоч м'яким, змінює смак та робить його більш борошнистими. Зберігання помідорів у холодильнику порушує процес їхнього дозрівання, отже, втрачається смак.

Перець

Такий овоч не переносить холоду. Щоб зберегти м’якоть ніжною, зберігайте їх у коморі.

Базилік та інші ароматні трави

Такі трави не можна класти у холодильник, адже вони можуть швидко почорніти та зів’янути раніше свого часу. Відомо, що базилік або коріандр поглинають усілякі запахи. Тому у холодильника їхній смак обов’язково зміниться. Замість цього залиште їх у чашці з водою, ніби це зрізані квіти.

Раніше ми повідомляли, чи можна копати картоплю під час дощу.

Також ми писали, що можна і чого не можна садити після картоплі.

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